El nuevo parque del Cabanyal, ya con pintadas

Una de las reivindicaciones del barrio del Cabanyal era la remodelación del parque Llorenç la Flor. Un proyecto que, tras ser licitado y ejecutado se reabría el pasado lunes. No obstante, tan solo unos días después, y como denuncia en sus redes sociales la plataforma vecinal Zeroincívics, este ya ha aparecido con pintadas en algunos de los grandes maceteros del arbolado.

Esta plataforma citaba en su tuit al alcalde Joan Ribó y a varios concejales y concejalas. Entre ellas, la de Renovación Urbana, Sandra Gómez. No en vano, ella había anunciado el lunes la apertura de este parque y lo había valorado con estas palabras: «Con esta nueva intervención, continuamos dando el impulso definitivo para regenerar el Cabanyal-Canyamelar y acabar con la denominada Zona Cero». No obstante, como evidencia la imagen, esta no acabará hasta que no finalicen las acciones incívicas y vandálicas.