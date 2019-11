Català: "El Botànic ha dejado en la UVI las infraestructuras sanitarias de la ciudad de Valencia"

La portavoz del Grupo Popular, María José Català, ha criticado este domingo la falta de ejecución presupuestaria del Consell en las infraestructuras sanitarias de la ciudad de València. "Su política sanitaria tiene un diagnóstico clarísimo: fracaso estrepitoso en materia de inversiones. Han dejado en la UVI a los hospitales y centros de salud de la ciudad de Valencia que requieren de reformas y rehabilitaciones integrales", ha señalado Català.

El ejemplo más claro – ha añadido- es la antigua Fe situada en Campanar. Para el Centro de Salud, el Centro de Especialidades, las Urgencias y otras actuaciones del Complejo de Campanar, el Botànic había presupuestado 10,4 millones de euros pero a estas alturas del año son han ejecutado ni 900.000 euros, es decir, sólo han gastado el 8,5% de lo previsto.

"La Antigua Fe es la imagen de la vergüenza. El PP tenía proyectado un nuevo Hospital con una inversión de 68M€ que hubiera estado listo el año pasado pero el Botànic decidió abolir los planes en su primera reunión del Consell y ahora los vecinos del barrio de Campanar sólo tienen un Punto de Atención Primaria", ha explicado la portavoz.

Centros de Salud con ausencia de inversiones

Català ha lamentado que no sólo las reformas de centros hospitalarios han tenido una ejecución presupuestaria indigna, también los centros de Salud de la ciudad de València. Según los datos de la propia conselleria de Sanitat, en el centro de Salud de Malilla y en el Centro. Aux. Valencia-C/Chile se han invertido 0 euros. "En el primer caso habían consignado 170.000€ y en el segundo 200.00 € y a dos meses de acabar el año no han hecho nada", ha criticado.

No son los únicos casos ya que en la Reforma Centro de Salud Tres Forques de los 100.000€ presupuestados, sólo se han ejecutado 34.916€. La portavoz ha lamentado que Ribó no alce la voz y reivindique lo que piden los vecinos de Valencia: "El Consell no cumple con lo prometido y Ribó calla y otorga", ha señalado.

Català ha recordado que el pasado jueves en Pleno del Ayuntamiento el Grupo Municipal Popular presentó por segunda vez una moción en la que se exigía a. la Generalitat que los recortes que va a realizar no afecten a equipamientos y dotaciones de la ciudad de València. "Por dos veces, Compromís y PSPV se han negado a apoyar esta exigencia. Ha quedado claro que prefieren estar de lado de sus partidos que de los vecinos de València".