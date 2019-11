Catalá abre la puerta a una moción de censura con el PSPV tras los resultados de las generales

y "sacar al nacionalismo radical de Compromís" del consistorio. Eso, recordó lo hizo, "desde el primer momento que tomé posesión" como concejala en la oposición y ha vuelto a hacerlo hoy.

Después de los resultados en las generales de ayer, en las que los socialistas y los populares son los partidos más votados, Catalá remarcó que se ha demostrado que Compromís "no merece gobernar la tercera ciudad de España porque no tiene apoyo social" para hacerlo.

De esta manera, la concejala del PP extrapola los resultados en las generales a las municipales de mayo aunque ciertamente los electores de la coalición valenciana vienen distinguiendo tradicionalmente su voto en una y otra cita electoral.

Catalá no dudo en afirmar que en esa hipotética moción de censura ella "trataría mucho mejor a Sandra Gómez que lo viene haciendo Ribó". Eso sí, puntualizó que una posible operación política de ese calado partiría de la premisa de que el PP "es la segunda formación más votada en la ciudad".

La munícipe recordó que el jueves próximo se celebra el Pleno del Ayuntamiento de Presupuestos en el que se volverá a debatir sobre la situación de la EMT. Por ello, acusó al alcalde de tender cortinas de humo para tapar "el escándalo bochornoso" de la empresa municipal. No en vano, según la regidora, Ribó quiso "jugar a que la gente se cansara para que pase el temporal, pero nada de esto va a pasar, porque cuatro millones de euros no son cuatro duros, y esto merece responsabilidades, en cualquier empresa privada alguien habría salido de su puesto de trabajo, y no como en el Ayuntamiento que siguen aferrados al sillón."

Por último, ha denunciado que en Compromís "se están chantajeando unos a otros" para no asumir la responsabilidad política del robo de la EMT. Por ello ha pedido a Ribó que "deje de sentirse chantajeado por Grezzi y que muestre la dignidad que ha de tener el alcalde de Valencia".