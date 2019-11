Premio a toda una vida dando ejemplo

«Vidas Ejemplares» era una serie de biografías noveladas. «Héroes entre nosotros», una serie dentro de la revista Reader's Digest. Y «Esta es su vida», un programa de la incipiente Televisión Española. La versión solemne, en persona, municipal y valenciana es el homenaje que hace el ayuntamiento a los «Mejores Mayores», la fiesta con la que empieza la semana dedicada a las Personas Mayores para la que se rinde homenaje a personas o colectivos que sean ejemplo a seguir. Y ayer, el Salón de Cristal se abrió precisamente para cumplir ese objetivo. Que acabó entre risas cuando Bernardo España «Espanyeta», anonadado por la solemnidad y por los aplausos que recibía, acabó con un «vixca la mare que vos va parir».

El utillero del València CF, «el mejor utillero del mundo» en palabras de la concejala Pilar Bernabé, fue una de las personas que, habiendo cumplido ya una cierta edad –jubilación obligatoria– se le reconoce una trayectoria. No es fácil porque son muchos los candidatos. Pero ayer había incuestionable unanimidad. Cosa que no debió sensibilizar al Valencia CF, porque el que fuera su empleado más veterano no fue arropado por nadie del club.

Porque también hubo premio para Pepa Dasí, que acaba de dejar la presidencia Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar y que lo quiso compartir con «todos, vecinas y vecinos, que hemos luchado por un barrio que sigue deteriorado, pero que vamos a conseguir sacarlo adelante». Porque, aunque ya retirada y jubilada, prometió que «voy a seguir estando ahí». El movimiento vecinal escenificó con su premio una madurez que fue definida por Bernabé como «un ejemplo de valentía en busca de una sociedad justa y con conciencia».

La ancianidad bien llevada la representó un joven de 43 años, Quico Catalán, en representación de un Levante UD que acaba de cumplir 110 años. No queda nadie con vida de aquel primer día azulgrana y por eso el actual presidente de la entidad lo quiso dedicar «a todas aquellas personas, jugadores, directivos y aficionados, que ya no están y que se fueron honrando a nuestro club y que ahora, donde estén, estarán viendo que su club sigue hacia delante y que, aún con 110 años, goza de buena salud». Un premio en el que, además de la edad, influyó la conciencia por «la igualdad y la inclusión» de que hace gala el club granota, en clara alusión a sus secciones femenina y de personas con discapacidad.

La edil Pilar Bernabé aseguró que «aún podemos hacer más por nuestras personas mayores», aunque recordó que en los últimos tiempos «hemos multiplicado actividades físicas y de formación como cursos para móvil y Tablet. Pero hay que hacer más cosas. Valencia os necesita». Recordando además el nuevo Consell de Persones Majors.

El alcalde Joan Ribó también destacó que las personas mayores «son imprescindibles para la tarea que estamos impulsando desde este gobierno municipal. Una labor que supone avanzar hacia un modelo de ciudad amable, inclusiva y accesible. La voz de la experiencia es un activo muy valioso para el futuro de la ciudad».

La Semana de las Personas Mayores continúa hoy con un acto que demuestra el cambio en las condiciones de vida en la sociedad. Más de 30 personas serán homenajeadas hoy en reconocimiento a haber alcanzado los cien años de vida. Una cifra espectacular, reflejo del aumento de la esperanza de vida y que reunirá a los mayores con hijos, nietos y biznietos en un acto sencillo pero a la vez emotivo. Por la tarde, a las 17 horas, las personas mayores pueden asistir a un concierto de la Banda Municipal de València en La Rambleta.