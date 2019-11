Los hijos de un siglo de cambios

Los 27 centenarios homenajeados ayer han sido localizados por la concejalía y los centros de personas mayores. Destacaba que muchos de ellos se expresaban en valenciano, a pesar de que no pocos de ellos reconocían no ser necesariamente valencianos de nacimiento. Y es que en el periodo vital de los centenarios de 2019 es el de la llegada desde poblaciones del interior, tanto de València como de otras provincias, buscando nuevas oportunidades en la gran ciudad, aunque, a su vez, también las hay que tuvieron que vivir la emigración al extranjero antes de regresar a casa. No pocas de ellas tuvieron que abrirse camino trabajando de limpiadoras, cosiendo o sacando adelante a los hijos o ayudando en los negocios familiares. Pero también las hay que han aprovechado el tiempo y hasta han aprendido idiomas.