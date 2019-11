El mejor mensaje de un nieto al "iaio"

«Nos llevan, nos hacen sorpresas, pasean con nosotros y nos cuentan su infancia: sin televisor, ni wifi, ni calefacción ni tecnología (...) Si querían cambiar el canal se levantaban del sofá y con el dedo apretaban un botón (...) Sólo había un maestro, no había pizarra digital ni llevaban mochilas. Solamente había un libro y ahí estaban todas las asignaturas». «Nuestras abuelas, cuando comenzaban a tener hijos trabajaban en casa: fregar, cocinar, ir al río para lavar la ropa, etc y era muy duro. No había lavadoras ni detergente: lo tenían que fabricar ellas mismas».

Los abuelos actuales son los del UHF, la Enciclopedia Álvarez, el encerado y el jabón Lagarto. Y seguramente, dentro de una generación, a los niños les parecerá no menos antigualla que, por ejemplo, que los coches tuvieran un mapa digital, que existiera una cosa llamada Netflix para ver películas o que los teléfonos se llevaran en el bolsillo. Más si tenemos en cuenta los pocos infantes actuales que son capaces de utilizar correctamente un teléfono fijo con disco de marcar.

Más de dos mil niños han participado en la iniciativa «Iai@, vull contar-te una cosa» y al Salón de Cristal llegaron los cinco reconocidos con los galardones a los mejores trabajos presentados: Jaime Balmes, Campanar, San Pedro Pascual, Rafael Mateu Cámara y Esclavas de María. Lecturas que, al ser leídas ayer por el alumnado más aventajado, hizo rodar más de una lágrima. «De mi iaio Hilario no me acuerdo demasiado. Tenía tres años cuando mi madre, un día vino y me dijo que mi iaio se había ido a descansar y que ya nunca lo íbamos a volver a ver; bueno, sólo en fotos».

La concejala de Personas Mayores, Pilar Bernabé, señaló este evento, una de las grandes novedades de la pasada legislatura, la necesidad de «favorecer el diálogo intergeneracional, que supone un enriquecimiento afectivo, social y de experiencias entre los más mayores y los más jóvenes de nuestra sociedad» y acabó pidiendo que «todos los días del año sean el día de las Personas Mayores». Lo que una de las directoras de colegio describió como «el amor universal».



Reflejo del abuelo «Next-Gen»

«Iai@, vull contar-te una cosa» refleja el sentimiento de los niños y, de paso, es espejo de la realidad actual y del papel de las personas mayores: «Me lo paso fenomenal en su casa y en el pueblo, cuando mis padres en vacaciones me dejan con ella, me lleva a un montón de sitios». Los abuelos-canguro, la versión "Next Gen" de las personas mayores. Los mismos que ayer acudieron también al acto y que, orgullosamente posaban con los nietos.

Los contrastes materiales y las relaciones espirituales son los que ayer se dieron cita en el Salón de Cristal para completar la trilogía de actos con motivo de la Semana de las Personas Mayores. Ayer era el momento del cara a cara entre "iaios" y nietos. «Lo que més m'agrada de tu, ara que soc una miqueta més major, és la teua sabiessa». Una colección de dibujos de niños de educación infantil tapizaban estos días el salón noble de la casa de la villa.

Lo que cuentan los más pequeños en un folio puede ser incluso parte de la historia de la ciudad. En 1987, un policía nacional, Avelino Jiménez, era tiroteado en un atraco en la calle Jesús. Dejaba tres hijos de corta edad.

Treinta y dos años después, en una de las redacciones, colgadas en los biombos del Salón de Cristal se leía esto: «Yo pensaba que moriste de viejo, pero cuando me contaron que un ladrón te disparó siendo policía me puse muy triste. Cada vez que pienso en ti me gustaría tenerte a mi lado. Estoy seguro que serías uno de los mejores iaios del mundo».