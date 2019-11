Aprueban un presupuesto "histórico" que la oposición califica de "estafa"

El pleno del Ayuntamiento de València aprobó ayer un presupuesto de 898 millones de euros para el año que viene, 50 más que el año en curso, con una inversión de alrededor de 86 millones. Para el alcalde de València, Joan Ribó, se trata de unas cuentas «históricas» que mejoran los servicios, reducen la deuda y mantienen a València, a pesar de la subida de impuestos, por debajo de la presión fiscal de las grandes ciudades españolas. Para la oposición, sin embargo, se trata de una «estafa» a los ciudadanos y unas cuentas «contaminadas» por el reparto de poder entre los socios de Gobierno. Así pues, los presupuestos municipales del próximo año salieron adelante con el voto de los socios de Gobierno y el rechazo de PP, Ciudadanos y VOX, abriéndose ahora un periodo de alegaciones de un mes que permitirá su aprobación definitiva antes de que finalice el año.

En defensa de los presupuestos, Ribó reivindicó el carácter «histórico» de las cuentas municipales al alcanzar los 898 millones de euros. Se trata de 50 millones más que el año anterior por la reducción de la deuda y los intereses, una mejoría de la gestión, el aumento del dinero aportado por el Estado y la Generalitat Valenciana, y una subida de impuestos que Ribó defendió en base a la «progresividad tributaria», es decir, que paguen más los que más tienen, y la corta presión fiscal de València, que, según dijo, sigue estando por debajo de las grandes capitales españolas.

Respecto al gasto, Ribó defendió el aumento de partidas como personal, al haber más gente trabajando; jardines, alcantarillado, etc, y destacó la gestión municipal en general, que ha permitido a València salir del Plan de Ajuste impuesto por el Gobierno de Ribó por la elevada deuda comercial del anterior gobierno del PP.



Discrepancias

María José Català, portavoz del PP, no lo ve lo mismo. Es más, asegura que estos presupuestos son una «estafa», puesto que en la actualidad «no necesitamos subir impuestos, sino aumentar el consumo». Además, no considera prudente subir el gasto en personal o gasto corriente cuando es muy posibles que en poco tiempo tengan que «apretarse el cinturón».

«De Compromís la estafa no me sorprende, la tenía clarísima, pero no del Partido Socialista», dijo Català, quien confesó que su vocación política le viene precisamente de su «deseo de que Compromís no gobierne las instituciones».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, dijo por su parte que los presupuestos están «contaminados» por el reparto de poder entre los socios de Gobierno. A su juicio, las del año que viene son «inversiones marmota» porque este año apenas llevan ejecutado el 30%. «Hablan de vivienda cuando no han puesto un ladrillo en cuatro años», dijo a modo de ejemplo.

Para Giner son insuficientes las partidas de limpieza, de vivienda o de atención a los mayores. Y le parece excesiva la subvención de 25.000 euros a Escola Valenciana, una «entidad catalanista» que se lleva el doble que la partida de playas a pesar de los problemas de este verano.

El más didáctico, de todas formas, fue Vicente Montañez, concejal de VOX, que tapado con la careta de la serie televisiva «La casa de papel», acusó el Govern del Rialto de perpetrar «un asalto económico a la casa de todos los valencianos». A su juicio, no es justo subir los impuestos a quienes crean empleo y además que se suba el sueldo de los funcionarios cuando el resto del mundo los tiene en el mejor de los casos congelados.

En respuesta a todos, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, se preguntó irónicamente si con los 25.000 euros de Escola Valenciana se podrían haber dejado los impuestos y lamentó la «bipolaridad» de Català, que pide más partidas y menos impuestos. Es más, le afeó que el PP subiera el IBI un 10% en el año 2010 «porque eso iba a generar empleo» y ahora diga que subir el 3% es el «apocalipsis». Todo esto es una «farsa», dijo el concejal de Hacienda.