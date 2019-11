España: "No se hará nada en la CV-500 sin consenso"

España: "No se hará nada en la CV-500 sin consenso" EFE/Kai Försterling

El conseller de Obras Públicas, Arcadi España, ha sostenido este viernes que "no" se va a realizar ninguna obra en la autovía CV-500 "sin el acuerdo de los vecinos y alcaldes" y que se llevará a cabo en "coordinación absoluta con el Ayuntamiento de València".

España se ha manifestado así en la rueda de prensa tras el pleno del Consell al ser preguntado por las declaraciones del alcalde de València, Joan Ribó, sobre que ese proyecto impulsado por su Conselleria y que implica eliminar la autovía de El Saler "no tiene el consenso del Ayuntamiento" y deberá contar con el acuerdo de los vecinos.

"Comparto plenamente y me alegran las declaraciones del alcalde de València porque se suman a lo que la Conselleria lleva diciendo desde hace días, que no se hará nada que no esté consensuado con alcaldes y vecinos que viven alrededor de la carretera CV-500 y el parque natural de L'Albufera", ha indicado.

España ha insistido en que coincide "plenamente" con Ribó y ha añadido que se "alegra" de que "se sume a la voluntad" que han mostrado "desde el primer momento cuando han salido esas voces discordantes con el proyecto".

Ha recordado que la Conselleria ya se ha reunido en varias ocasiones con los alcaldes de los pueblos afectados y "continuará esa labor". "Repito: no se hará nada en la CV-500 sin el acuerdo de los vecinos y de sus representantes, que son los alcaldes y en coordinación absoluta siempre con el Ayuntamiento de València", ha concluido.