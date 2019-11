«No quiero morirme sin que se entierren las vías y que se vertebre todo el término de mi pueblo»

¿Desde cuándo están sin alcalde pedáneo y por qué?

Estamos sin alcalde pedáneo hace casi 6 meses, desde mayo cuando hubo elecciones. Y el motivo es que el anterior decidió no continuar y ya hay un candidato más o menos elegido, pero no se ha hecho oficial, igual que en otros pueblos y pedanías porque Compromís y el PSOE no se ponen de acuerdo.

¿Y qué problemas les acarrea?

No tenemos a quién dirigirnos para cualquier reivindicación o queja que tengamos. No tenemos a ningún interlocutor con el ayuntamiento y tampoco podemos acceder a las pocas instalaciones municipales que tenemos aquí como el Chalet del Doctor Bartual.

¿Recuerda que en sus 30 años de presidente Rita Barberá, Joan Ribó o Sandra Gómez hayan visitado la Punta?

Rita Barberá creo que no llegó a visitar nunca la Punta. Joan Ribó vino con Consol Castillo a las fiestas, al «all-i-pebre», y a inaugurar el Chalet del Doctor Bartual. A Sandra Gómez no la recuerdo. A Pilar Soriano sí porque dijo que no se podían podar los árboles que están destrozando nuestras aceras.

¿Por qué no utiliza la asociación de vecinos el chalet del Doctor Bartual?

Nos gustaría que como no hay alcalde pedáneo, nos dieran unas llaves para poder usarlo y realizar actividades para los colectivos locales. Allí hay una auxiliar para recoger quejas o instancias.Pero prácticamente no tiene uso, de hecho, la casa tiene escaleras y el ascensor está estropeado.

Dígame usted un deseo ahora que se acerca Navidad y vienen los Reyes Magos...

Tengo 62 años y no me gustaría morirme sin ver las vías del tren enterradas para que la Punta vuelva a ser un pueblo. Para que la Punta vuelva a estar vertebrada. En cuanto a lo demás, pienso que hay que buscar soluciones para frenar el deterioro y el abandono de nuestra pedanía.