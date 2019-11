La Policía Local crea una unidad para vigilar los mercadillos, el rastro y la venta ilegal

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, anunció ayer la reestructuración de la Policía Local de València, que crea una nueva unidad de convivencia (UCOS) centralizada para el día (ya existía la nocturna) y cambia la división territorial de otras tres: desaparece la octava, y la cuarta y la quinta asumen las distintas zonas de Campanar que gestionaba.

Según Cano, con esta reestructuración la Policía Local València mantiene su apuesta por la descentralización al tiempo que refuerza «la proximidad, la eficacia, la eficiencia y la especialización del cuerpo». La creación de la nueva unidad de convivencia responde a «una necesidad», ya que según el concejal «el 80 por ciento son problemas que atienden los agentes son de convivencia, más que problemas de seguridad», como por ejemplo problemas de conflictos en la calle, ruido, peleas, botellón, etc.

Sobre el consumo de alcohol en la calle Cano asegura que no ha habido repunte de esta cuestión y que «no han levantado la mano» en los últimos tiempos. El edil aclaró que policialmente «se puede atenuar el problema, pero no atajar, eso no creo que suceda nunca». «En breve convocaré la Taula Cívica con hosteleros, asociaciones, etc. para trabajar para atenuar los efectos del consumo de alcohol», añadió.

El concejal de Protección Ciudadano espera que la nueva unidad UCOS Día alcance pronto la cifra de 40 agentes, 20 en el turno de mañana y 20 en el turno de tarde, aunque de momento se priorizará la jornada matutina. Hay que recordar que la UCOS Noche se creó en el año 2017 «con muy buenos resultados» y en ella trabajan entre 130 y 140 policías, informó Aarón Cano. «Con la nueva unidad, que estará en la central de la policía, ganaremos en patrullas los fines de semana. Daremos servicios por las mañanas y conforme incorporemos recursos se hará por la tarde», avanzó. UCOS Día velará especialmente por la seguridad en el rastro, mercados extraordinarios o el control de la venta ilegal de productos, una reclamación insistente de los comerciantes del centro.

En cuanto a las unidades de distrito, desaparece la 8ª unidad que estaba en Molí del Sol (Parc de Capçalera), y sus efectivos «pasarán a cubrir la 5ª unidad, y otros irán a UCOS Día y otros servicios». La 4ª unidad, que asumirá una parte de la zona de Campanar de la que cubría la octava, pasa a tener su base al Molí del Sol solo a efectos logísticos y mantiene el punto de información en la actual central de policía de la avenida del Cid.



«El mejor presupuesto»

En toda la operación para reestructurar la Policía Local, Cano aseguró que un aspecto clave es que el presupuesto de inversión aprobado para 2020 «es el mejor para la Policía Local de los últimos 9 años». «Destaca que se ha provisionado dinero para la redacción del proyecto para la segunda unidad de distrito, que ahora está en una antigua guardería y que su nuevo emplazamiento será en el Parc Central. Tenemos un millón de euros en recursos materiales y es muy importante, con lo que el Marítim podrá mejorar sus instalaciones. Y no hay que olvidar el edificio incluido en la votación de presupuestos participativos para el grupo Gama. Todas las unidades de distrito estarán modernizadas a final de mandato, con dos nuevas (la segunda y Gama) y el compromiso de inversión en recursos humanos y materiales», detalló.

Sobre el edificio Gama el barrio de Nou Moles explicó que si no sale seleccionado en la consulta ciudadana «se hará igual, pero no el año que viene, sino durante todo el mandato».

Por último, Cano se refirió «a la tercera pata» de esta reestructuración que es la comisión técnica con Delegación de Gobierno «para coordinarse». «Ya son dos las acciones conjuntas con la Policía Nacional y el resultado es excelente», aunque dijo que los anunciarán cuando tengas más datos recopilados.



«Es una vuelta al modelo del PP»

Tras la rueda de prensa de Cano, el Partido Popular se apresuró en replicar que la reestructuración «es consecuencia de la alarmante falta de policías que tiene a día de hoy el cuerpo, y de las dificultades por la que va atravesar, en cuanto a merma de recursos humanos, en los próximos años si no se pone en marcha un plan de choque de inmediato», señaló el edil Santiago Ballester.

«Los cambios que se van a aprobar suponen un vuelta a la anterior estructura de la Policía Local, la que dejó el PP, al recuperarse la unidad de mercados y eliminar la 8ª unidad», explicó en un comunicado. Con este cambio, afirmó Ballester, «el gobierno municipal está reconociendo que estaba equivocado cuando aprobó la ampliación de la estructura de la Policía Local sin tener suficientes recursos humanos» y destacó que la Policía Local «no ha sido prioritaria para los gobiernos de Compromís y el PSPV, y esto ha provocado que ahora su operatividad se encuentre en una situación límite y que sea necesario un cambio urgente en su estructura».