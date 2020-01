Las familias con pisos de Aumsa esperan una rebaja en el precio de compra

Las más de cien familias que tienen alquiladas viviendas de Aumsa con opción de compra siguen esperando que el ayuntamiento rebaje los precios de adquisición de 1.800 a 1.200 euros por metro cuadrado, una propuesta que el consistorio iba a estudiar pero que no tiene respuesta cuando ya hay edificios con los plazos cumplidos.

«Tras las vacaciones de Navidad nos encontramos con la incertidumbre e inseguridad de más de un centenar de familias que residen en los inmuebles propiedad de la empresa municipal Aumsa. Y más aún cuando el 23 de diciembre de 2019 terminó el plazo para que la comunidad de Maestro Rodrigo pudiera manifestar su derecho a compra de unos inmuebles que todavía no tienen un precio fijado por los responsables políticos del Ayuntamiento de València y la concejalía», dice la plataforma de afectados.

Además, el 14 de enero de 2020 finalizó el plazo para la comunidad ubicada en Arquitecto Segura de Lago.

Los vecinos de Maestro Rodrigo, intuyendo que no habría ningún tipo de comunicación por parte de la concejalía ni de la empresa municipal, entregaron de forma mayoritaria el 12 de diciembre de 2019 un documento donde se hace constar de manera oficial su intención de ejercer su derecho. Dicho documento conlleva que, en el plazo de un mes, según su contrato, debería haberse formalizado la escritura pública de compraventa, lo cual no ha sucedido, «suponiendo un incumplimiento de contrato por parte de la empresa pública municipal», explican.

Así pues, «ahora nos encontramos con la inseguridad jurídica de estas familias, cuyo contrato de alquiler ha expirado, su plazo para notificar el deseo de ejercer el derecho a compra también, y el plazo para formalizar la escritura pública de compraventa, de las familias que lo notificaron, también se ha incumplido».



Ausencia de buena fe

Recuerda la plataforma que el artículo 7.1 del Código Civil establece que «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe», sin embargo, desde la Plataforma de Inquilinos de Inmuebles con opción a compra de Aumsa consideramos que el equipo de Gobierno, y en particular la Concejalía de Urbanismo, no está actuando de buena fe, ya que están incumpliendo los contratos, dejando pasar los plazos y manteniendo la incertidumbre que pesa sobre las familias».

Según dicen, en la actualidad no saben si su derecho a ejercer la opción a compra será real o si «se verá trabado por precios especulativos que no tengan en cuenta que se trata de una VPO, ya que no tenemos ninguna información respecto al precio de venta que el Consejo de Administración de Aumsa debería aprobar en breve, a no ser que la concejalía prefiera arrastrar a todas las comunidades afectadas al mismo limbo legal en el que ya se encuentran dos de ellas».

En su opinión, este precio sería de unos 1.200 euros por metro cuadrado, aunque «nadie se ha puesto en contacto con nosotros para comunicarnos ninguna propuesta, y eso, pese al compromiso adquirido por la concejalía de informarnos sobre la propuesta que se iba a plantear».