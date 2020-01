Estellés: "Quince barrios no tienen ni un euro de inversión ejecutado"

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València Narciso Estellés ha denunciado que existen quince barrios en la ciudad que no tienen «ni un euro ejecutado de inversión a fecha 30 de noviembre», tal como consta en respuestas del gobierno municipal a preguntas de Ciudadanos.

Los quince barrios que no han recibido ni un euro de inversión en 2019 son El Calvari, Tendetes, Jaume Roig, Ciutat Universitaria, Fuensanta, La luz, San Isidro, Favara, En corts, La Punta, Amistat, La Carrasca, Sant Llorenç, Poble Nou y Mauella. «Uno de cada cuatro barrios de la ciudad están abandonados por el PSOE y Compromís con cero euros gastados o inversiones ínfimas. El Ayuntamiento tiene que corregir la desidia con la que se ha dirigido a los ciudadanos durante 2019 e invertir en las necesidades más cercanas a los vecinos», ha apuntado Estellés, quien ha añadido «desde el grupo municipal Ciudadanos vamos a seguir fiscalizando al equipo de gobierno para que el dinero del bolsillo de los vecinos de Valencia se destine a mejorar su calidad de vida». Estellés ha señalado que, además,» hay otros seis barrios que tienen inversiones territorializadas ínfimas ya que no alcanzan ni los 10.000 euros. Se trata de los barrios de Tormos (520,30 euros), Nou Moles (3.750,84), Poblats Marítims (7.511,67), Camí Fondo (6.250), Beniferri (9.601,63) y Penyarroja (661,10)». «Es una vergüenza que barrios como el de Penyarroja, que Ribó y Gómez quieren perjudicar con una permuta que les arrebata suelo dotacional, tenga inversiones que no llegan ni a los 1.000 euros», ha censurado el concejal naranja.