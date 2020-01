El Síndic recrimina a Ayuntamiento y Diputació que no actuaran por el ruido de 4 generadores eléctricos

El Síndic de Greuges ha recriminado al Ayuntamiento de València y la Diputació que no hicieran nada para evitar las molestias que causaban de madrugada cuatro generadores que se utilizaron para abastecer de electricidad la celebración de un concierto en la plaza de toros. Aunque una patrulla de la Policía Local pasó a levantar acta, los agentes no interrumpieron la actividad, algo que para el defensor del pueblo valenciano deberían haber en hecho para proteger el derecho al descanso de la demandante. La queja, no obstante, no fue por la celebración del concierto en sí ni por la música, que contaba con todos los permisos en regla, sino por el ruido de estos grandes generadores que, por las horas, se estaban utilizando en el desmontaje del espectáculo celebrado.

Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de septiembre de 2019. La ciudadana explica al Síndic que esa noche, «son las 3:37 horas y hay 4 generadores a toda marcha vibrando hasta el punto que los cristales de las viviendas colindantes tiemblan. Llamada a la Policía Local al menos en 3 ocasiones. No han hecho nada (?)».

Requerida una respuesta a la Diputació de València, la institución provincial explica en su defensa que, aunque es propietaria de la plaza de toros, «no es competente en materia de autorización de conciertos, establecimiento de horarios ni control de ruidos, materias que corresponden a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, por ello estimamos que la queja formulada debería redirigirse a estas administraciones».

Por su parte, el Ayuntamiento de València, explica en su respuesta que esa noche constan dos llamadas al 092: «La primera se recibió a las 2.20 horas, y no se pudo comisionar ninguna unidad al encontrarse todas ocupadas en otros servicios prioritarios. La segunda fue a las 3.42 horas, y se comisionó a una dotación policial que se personó en el domicilio y se entrevistó con los reclamantes» y recuerda que la propietaria del recinto es la Diputació.

Sin embargo, el Síndic de Greuges, en su resolución recuerda a la Diputació que , en su condición de propietaria de la Plaza de Toros, «no debe desentenderse por completo de lo que suceda en sus instalaciones, de manera que, bien puede comunicar lo sucedido a las administraciones competentes para que actúen y no se repitan los hechos, bien puede imponer, como dueña de la plaza de toros, las condiciones o requisitos necesarios para evitar que los usuarios de la misma puedan realizar actividades que incumplan los niveles máximos de decibelios autorizados por la ley».

En cuanto a las actuaciones de la Policía Local de València, el Síndic explica que la ley valenciana sobre Protección contra la Contaminación Acústica, «habilita al Ayuntamiento para ordenar la suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora hasta que sean corregidas las deficiencias existentes» y advierte que la pasividad administrativa ante los efectos perjudiciales para la salud por el ruido, «podría generar la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración».

Con todo ello, recomienda a la Diputació y al Ayuntamiento que adopten todas las medidas que sean necesarias para evitar la contaminación acústica generada por la celebración de conciertos y demás actividades que se realicen en la plaza de toros.