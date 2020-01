El Tribunal de Cuentas investigará si hubo más desajustes contables en la estafa de la EMT

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha desvelado hoy que el Tribunal de Cuentas investigará nuevos hechos con supuesta trascendencia contable en el caso del robo de 4 millones de euros en la EMT. Estos nuevos hechos fueron aportados por los consejeros del PP a las diligencias abiertas por este alto tribunal.

Aunque fue Ciudadanos el primero que acudió al Tribiunal de Cuentas y así lo ha recordado el grupo municipal liderado por Fernando Giner ante el anuncio de sus compañeros de oposición, el PP ha defendido que es el único partido personado en esta causa abierta y por ello remitió documentación de la gestión en la EMT y que provocaron el robo de los 4 millones de euros en transferencias fraudulentas realizadas durante el mes de septiembre desde las cuentas de la EMT.

Entre la documentación aportada por el Grupo Municipal Popular están la declaraciones realizadas por trabajadores y responsables de la EMT done ponen de manifiesto que no existe un manual de control ni protocolos de funcionamiento en la gestión de la empresa pública. Que las conciliaciones de cuentas se realizaban mensualmente y no diariamente o que directivas de la empresa de baja estuvieran trabajando desde casa. También se pone de manifiesto el descontrol en el departamento financiero donde 5 de los 7 miembros estaban de baja o de vacaciones.

También se han aportado "todas las contradicciones" en las declaraciones de los directivos y trabajadores de la EMT. Para los consejeros del PP existen muchas lagunas en la gestión en al EMT y de haber existido protocolos o manuales de actuación "se podía haber evitado el robo de cuatro millones de euros, ya que se realizó en ocho transferencias realizadas durante casi un mes sin que nadie en la empresa pública se percatara".

Por todo ello, el PP ha presentado hoy una moción al pleno pidiendo el cese del concejal responsable de la EMT, Guiseppe Grezzi y del gerente de la empresa. Se pide su destitución por ser los máximos responsables de la ausencia de protocolos y fallos en los procedimientos en la empresa que han propiciado el fraude de más de 4 millones de euros.

El otro punto de la moción se pide que el concejal Grezzi "deje de meter sus manos en el urbanismo de la ciudad". Que la EMT eje de prestar servicios que no sean los propios de transporte de viajeros y menos actuaciones propias de la concejalía de Urbanismo.

La portavoz del Grupo Municipal del PP, María José Catalá, explica que quieren que la EMT se dedique a los fines para los que se creó y que "el concejal Guiseppe Grezzi no meta sus manos en el urbanismo de la ciudad de Valencia como está haciendo desde la EMT". "Se ha cambiado el objeto social de la EMT y ahora se dedica a hacer de todo, incluso proyectos que son competencia de la concejalía de Urbanismo y que deberán ser dirigidos por el Ayuntamiento".

Por ello, el PP pedirá en la moción que la EMT "vuelva a su objeto social y se dedique a prestar un buen transporte público colectivo que en estos momentos no se está prestando. Y debe dejar de meter sus manos en proyectos que no son de competencia como por ejemplo proyectos como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento".



Sandra Gómez dice que solo buscan "gresca"



Preguntada por esta última cuestión a la vicealcaldesa Sandra Gómez, sobre si había injerencias de Movilidad en el área de Urbanismo, ha sido rotunda y ha dicho. "No". La portavoz socialista ha replicado que es una estrategia de la oposición. "Es un tema de la derecha y del Partido Popular en particular, que ejercen una oposición que busca más generar gresca entre los socios de gobierno que en proponer cosas que puedan mejorar la vida de los ciudadanos".

"Deben pensar más por el bien común y el interés general, pero solo buscan generar discrepancias entre las concejalías, peor la realidad de los últimos meses es que somos un gobierno cohesionado y unido, que trabaja conjuntamente. Hay proyectos compartidos por las distintas concejalías, no se puede hablar de peatonalización de las plazas sin tener en cuenta las plantas viarias, o del desastre de la borrasca Gloria sin contar con las distintas concejalías", ha señalado Gómez.