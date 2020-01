Los ERE's acaban en bronca

L'albufera Un informe técnico rechaza que los lodos sean tóxicos, como asegura el PP

El Partido Popular llevó ayer un recipiente con lodo de l'Albufera para denunciar el mal estado en que se encuentra el lago y la falta de inversiones. La portavoz del PP, María José Catalá pidió al gobierno de Joan Ribó que comience a actuar «de una vez» en la protección del lago. «El 31 de octubre de 2019 se aprobó una moción de todos los grupos para poner en marcha una serie de iniciativas en defensa de l'Albufera. Tres meses después no hay hecho nada. No ha promovido con la Generalitat un proyecto de recuperación; no ha pedido fondos a Europa; y no ha dado ningún signo claro de preocupación por l'Albufera», dijo. El concejal responsable de la conservación del lago, Sergi Campillo, leyó un informe técnico del servicio que desmontó parte de las tesis que defendió el PP en el Pleno. El informe rechaza que el lago esté en estado crítico; también que los lodos sean tóxicos porque los análisis demuestran que no son peligrosos. También rechazó el dragado general que propone el PP que además costaría «cientos de millones de euros», sino trabajos selectivos en canales o desembocaduras.

Decidim VLC : Valía (PSPV) acusa al PP de disfrazar iniciativas propias como ciudadanas

La concejala de Participación Ciudadana Elisa Valía respondió al PP sobre una crítica de este partido relacionada con las restricciones para participar en la convocatoria de Decidim VLC. «Hemos rebajado de 18 a 16 años la posibilidad de participar -dijo la munícipe- por tanto no hay ningún tipo de restricción a la ciudadanía: esta es una mentira que no paran de repetir», espetó a la concejala María José Ferrer San Segundo. «Ustedes -en alusión al PP- solo hacen política de destrucción, polarización y enfrentamiento», dijo. Y más, «han disfrazado sus propuestas como vecinales y ahora bien aquí a acusar a nosotros de hacer lo mismo». Para Ferrer San Segundo, «el sistema evidencia carencias que pueden mejorarse» porque «su Decidim no puede ser una coartada para disfrazar, al señuelo de la participación, iniciativas controvertidas y escasamente apoyadas, que sean realmente más capricho de su Govern que necesidades de la ciudadanía». En la misma línea, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés advirtió a Valía que: «No le vamos a dar 6 meses sin que esto mejore», en el sentido de que creen que tampoco funciona este mecanismo de participación ciudadana.

Debate de los ERE's: Gómez baja al barro con Ferrer por una moción sobre Andalucía

Una moción presentada en el pleno de València por el concejal de Vox, José Gosálbez, y apoyada por Ciudadanos y PP, para reprobar el caso de los ERE,s de Andalucía acabó con un agrio debate entre la vicealcaldesa Sandra Gómez y la concejala del PP María José Ferrer San Segundo.

Hasta el punto que la vicealcaldesa les espetó a los populares: «Tienen ustedes la cara muy dura de traer aquí un debate sobre la corrupción». Y a continación les recordó a los concejales del PP y a Mª José Catalá que «más de un centenar de exaltos cargos del PP están investigados o condenados como Paco Camps, Vicente Rambla, Serafín Castellano, Alfonso Rus, Juan Cotino o Eduardo Zaplana». En esa línea, también afeó a los populares los casos Erial, Cooperación, Fitur y Gurtel, en contestación a las críticas del PP por el caso de los ERE's en Andalucía.