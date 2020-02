San Antonio Abad. Más de un centenar de personas entre estudiantes, profesores, familiares, amigos de la comunidad universitaria y vecinos de València llevaron a sus animales domésticos a la bendición que organizó la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales y el Hospital Veterinario de la Universidad Católica. «Los perros sacan la personalidad de sus cuidadores», manifiesta una alumna de veterinaria.

La festividad de San Antonio Abad, que tiene lugar en el calendario litúrgico el 17 de enero, se trasladó ayer al mes de febrero gracias a la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales y el Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia (UCV). Sobre las 11 horas y acompañados de una temperatura excepcional de 25 grados, en la plaza de Santa Úrsula, a los pies de las Torres de Quart, se celebró la última bendición de las mascotas de este año.

Los ladridos de los perros más nerviosos como los chihuahuas, carlinos y caniches -los más pequeños resultaban ser los más guerreros-; las preciosas posturas de los pastores alemanes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con pelajes como color sable y negro calzado; o el chasquido que desprendían las herraduras de los lustrosos caballos de la Policía Local y de la Policía Nacional al percutir los adoquines eran algunos de los acordes de esta jornada festiva.

«El papel de los animales en la sociedad actual es importantísimo porque aportan compañía, terapia y apoyo y nos debemos a ellos en servicio, cuidados y atenciones aunque no debemos humanizarlos». Con esta sentencia, Antonio Calvo «Montoliu», Decano Ajunto de Veterinaria en la Universidad Católica de València y uno de los organizadores de este evento, reconoció su amor por los animales. Tanto es así que su padre, el inolvidable Manolo Montoliu, entregó la vida a un animal como el toro a cambio de engrandecer la suerte de banderillas y él ha decidido dedicar su vida a estudiar a estos seres vivos. Asimismo, el propio «Montoliu» -picador en su juventud- también manifestó que se llevó el acto al primer día de febrero porque «cuando se celebra la festividad, la universidad está en plenos exámenes y con este evento queremos que los alumnos bendigan a sus animales pero no nos queremos comparar con el gran acto que se celebra en la calle Sagunto a cargo de la hermandad de San Antonio». El Decano Ajunto de Veterinaria concluyó apuntando que «San Antonio fue el primero que empezó a trabajar por los animales y por eso queremos rendirle homenaje». En ese sentido, Lidia Cabo es alumna de la UCV en el grado de veterinaria y propietaria de un majestuoso golden de nombre «Ciro» con un año de edad: «Llevo a mi perro a este acto porque quiere socializarse, cada vez que lo paseo me pega tirones para estar con las demás mascotas de la ciudad», asiente. Además, la joven valenciana también explicó que en actos como esos se dan cuenta de que los perros cada vez se parecen más a sus dueños porque «tienen una conexión muy bonita que nace de pasar tanto tiempo juntos que, al final, sacan la personalidad del cuidador».

Beatriz Pérez es veterinaria y vive en Blasco Ibáñez. Ayer fue a bendecir a «Greta», un braco de weimar con unos ojos tan claros como profundos, porque «quiero que el animal tenga salud durante todo el año. La otra mascota solo la bendije una vez y se me murió por varios problemas de salud». Asimismo, Carme Soler, directora del Hospital Veterinario de la facultad, manifestó que «queremos reconocer la importancia de los animales porque son mucho más que una compañía y forman parte de la unidad familiar».

Finalmente, los urones de Susana Medina fueron la sorpresa del evento: «Adopto todo tipo de animales porque tengo pasión por ellos y hemos venido protegerlos».