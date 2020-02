La pulla que ve del Cabanyal

«Tinc el cul llogat». La traducción literal al castellano, tengo el culo alquilado, se intepretaría como una indecencia, ¿no? Estaríamos hablando de prostitución. Sin embargo, lo que significa es que la persona está «muy ocupada». Y así, más de ochocientos modismos, frases hechas, giros idiomáticos, proverbios, palabras, «palabros» y expresiones de todo tipo. En lengua valenciana popular y hablada en el Cabanyal. Si queremos, en todo lo que son los Poblats Marítims. Reciben el nombre genérico de «Pulles» y varios años de recopilación se han convertido en el libro «Pulles del Cabanyal. Dites i sentències del Marítim», de Vicenta Plaza Valls, que se encuentra ya a la venta en las librerías de València.

Un trabajo que, para su autora, es «el deseo de preservar un lenguaje que estamos perdiendo porque la sociedad avanza». Ella misma es hija del Cabanyal «y años atrás, cuando mi madre se hizo mayor, me dediqué a cuidarla. Veía lo que yo escribía en el ordenador y acabó diciéndome que lo mejor que podría escribir es su propia vida». Esto se tradujo en un libro de memorias «pero descubrí durante el relato la cantidad de expresiones que iba diciendo. Me las iba apuntando aparte en una libreta». La lista fue creciendo y creciendo hasta llegar a la convicción de que ahí había un verdadero diccionario. «Entonces empecé a buscar más fuentes: mi parientes. Pero también me acerqué al Llar del Jubilat». Aquello fue otro filón. Pasado el tiempo, recopiladas y ordenadas, surge una obra que tiene como objetivo «que no se pierda. Porque son expresiones populares que no se conocen. Los jóvenes de ahora, aunque hablen valenciano, no las conocen». Una especie de cápsula del tiempo para preservar no ya palabras, sino expresiones. Y generadas, todas estas «pullas», «por la propia forma de ser del valenciano y especialmente del cabanyalero. Tenemos una lengua que se presta generosamente a la picaresca y al doble sentido». A lo que hay que añadir «la entonación. Porque una expresión de este tipo cobra más vigor según la forma que la pronuncias. Y también al lenguaje corporal». Si se quiere criticar a una joven por ir especialmente arreglada y enjoyada, «ha tret la caixeta». Es decir, ha abierto el joyero. Pero de forma peyorativa.

Reconoce la autora que «hay expresiones que traspasan la frontera del Cabanyal o dels Poblats». Una parte de son universales, como hablar «pels colzes», o que «no arribarà la sanc al riu», y otras son del acerbo valenciano («A l'estiu, tot lo mon viu»). Pero «el vecino del Cabanyal es, por su forma de ser, muy especial. Dos personas del barrio pueden reconocerse simplemente despuésde dos frases». Por todo ello, considera que estas «pulles» son «un patrimonio cultural que no debe perderse bajo ningún concepto». El libro se divide en función al significado de la expresión: estados de ánimo, expresiones categóricas, despreciativas, exclamativas, obscenas, supersticiones... con la expresión y su explicación.

Vicenta Plaza reconoce que «hay expresiones que son intraducibles, que no tienen ningún sentido si no es en valenciano». Y la imaginación se dispara. «No s'ha vist mai merca en els budells». «No se ha visto nunca mierda en los intestinos» de tan desgraciado que ha sido en la vida. O es que, de tan pobre que es, «no té ni cera en les orelles». Ahora, que el pueblo ya es ciudad y que el vecino ya no echa raíces necesariamente en el barrio que le vio nacer «ha de quedar escrito para que no se nos olvide nunca».