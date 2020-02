La innovación sale a la calle con Las Naves

Retos de mandato. Las Naves acaba de estrenar una pequeña remodelación de sus instalaciones, aunque el verdadero cambio lo experimentará en su filosofía, pues quiere convertirse en un «referente europeo» en la innovación urbana y social con proyectos que calen e involucren a la ciudadanía.

¿Conocen Las Naves? Posiblemente no, y no es porque el antiguo espacio industrial del Grau no se haya esforzado en los últimos 10 años en mostrar todo lo que hacen. Pero el centro público de innovación urbano y social ha tomado un nuevo rumbo de la mano del concejal Carlos Galiana y se ha propuesto, como gran objetivo, llegar a la gente, tomar las calles y propagar la enorme actividad que alberga. Las Naves se define en esta nueva etapa como «personas innovando para las personas», es decir, está haciendo un esfuerzo por transmitir que los 12 proyectos europeos que está desarrollando tienen una incidencia directa en la ciudadanía, en la vida de los barrios. También impulsa otras tantas propuestas de carácter local y «acelera» –da cobijo y apoya– a varias ideas emprendedoras en las que trabajan 37 personas. Para 2020 avisan que van a pisar aún más el acelerador, ya que han programado 150 eventos con la participación directa de 30.000 personas.

El alcalde Joan Ribó, acompañado por el propio Galiana, el vicealcalde Sergi Campillo y la edil de Bienestar Social, Isabel Lozano, conocieron ayer el «restyling» –reforma– que le han realizado a Las Naves, donde se han reinventado espacios. Los antiguos estudios de música ahora son salas de experimentación para la ciudadanía o la biblioteca ha dado paso a un perfecto lugar para realizar convenciones. Las instalaciones están «al 70 %», según explicó el concejal de Innovación, por lo que para abril esperan que la remodelación esté plenamente disponible para la ciudadanía.

En mayo comenzarán a desarrollar con todo el músculo que se le supone a este centro municipal su «Missió València 2030», es decir, una serie de acciones para «afrontar los retos más importantes de la ciudad», con mirada «humanista» y la aspiración de convertirse en todo un referente europeo en el campo de innovación.

Para ello proponen una metodología basada en la escucha y el diálogo permanente con la sociedad –dar solución a problemas reales de la ciudadanía–, utilizar la ciudad y sus barrios como laboratorio de sus proyectos, realizar una evaluación permanente de su trabajo y divulgarlo mediante una ambiciosa campaña que ya ha comenzado.

Las Naves tiene previsto seguir «activando» empresas socialmente responsables, organizar eventos de todo tipo, poner en marcha espacios «maker» donde la ciudadanía pueda crear con su propia experiencia, redoblar su apuesta para acelerar propuestas innovadoras del ámbito público y también privado y ser la sede de iniciativas como la Capital Mundial del Diseño.

«Queremos trascender en la gente y formar parte de su futuro», explicaron durante la presentación Marta Chillaron y David Rosa, gerente y subdirector del centro, respectivamente. Lo cierto es que no será fácil llegar a las personas, aunque lo primero es trabajar para las personas, principal objetivo que han asumido.