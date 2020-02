Baldoví sale en defensa de Fuset y pide "lealtad" a sus socios socialistas

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví explicó ayer que el concejal Pere Fuset no está procesado «por tomar decisiones a conciencia que pueden perjudicar los intereses de todos, sino por un desgraciado accidente», en referencia a la muerte de un trabajador en los Jardines de Viveros. Por este motivo, ha reclamado «lealtad» al Partido Socialista, cuyo secretario de Organización, José Muñoz, recordó que ellos abandonan los cargos públicos cuando se produce el procesamiento, cosa que ya ha ocurrido con el concejal de Fiestas.

Joan Baldoví explicó que «Pere Fuset no está en un proceso judicial por haber robado ni malversado, sino a causa de un desgraciado accidente del cual estoy absolutamente seguro de que no tendrá ninguna responsabilidad». Por esta razón, insistió en pedir al PSOE «lealtad en estos temas, porque no es lo mismo estar imputado por tomar decisiones a conciencia que sabes que pueden perjudicar a los intereses de todos que estarlo por un desgraciado accidente».

Por su parte, el propio Pere Fuset reiteró ayer tener la conciencia tranquila y sobre las declaraciones del secretario de Organización del PSPV dijo que «hay precedentes en el PSPV de que eso (echar del partido a un representante procesado) no es así».

Es más, el concejal de Cultura Festiva reiteró no va a dimitir porque en las llamadas «líneas rojas» del código ético de Compromís «se habla de juicio, no de investigación, y eso no se ha producido a día de hoy».

En cualquier caso, sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de València, el Partido Socialista, no lo ve tan claro. La vicealcaldesa de València y portavoz del PSPV-PSOE en el ayuntamiento, Sandra Gómez, dijo ayer que la reacción al procesamiento de Pere Fuset es «una cuestión que tiene que decidir Compromís, el alcalde y el concejal». Y manifestó: «Nosotros cuando nos hemos visto en circunstancias parecidas hemos tomado nuestras decisiones».

Gómez criticó, eso sí, el «ansia de la oposición de buscar siempre al PSOE cuando hay cualquier conflicto». Según dijo, los socialistas no van a «establecer el listón ético del resto de partidos». «Nosotros tenemos nuestro código ético y ya está», declaró.