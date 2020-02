Ciudadanos denuncia deficiencias en los polideportivos municipales

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València denunció ayer graves deficiencias en instalaciones deportivas gestionadas por la Fundación Deportiva Municipal (FDM), que se mantienen en el tiempo a pesar de las denuncias de los usuarios y del Comité de Empresa de la propia fundación.

En concreto, la concejala Rocío Gil, criticó el mal estado de 10 polideportivos de València que acumulan más de medio centenar de reparaciones pendientes, ubicados en Nazaret, Fuensanta, Fuente San Luis, Cabanyal, El Carmen, Benicalap, el Tramo III del Jardín del Turia, Benimaclet, el Velódromo Lluis Puig y la Malva-rosa.

«Desde el grupo municipal Ciudadanos llevamos casi cinco años denunciando el mal estado de las instalaciones deportivas municipales. Un problema que no sólo no se ha solucionado, sino que se ha agravado», manifestó Gil. En este sentido, exigió a la concejala de Deportes y presidenta de la FDM, Pilar Bernabé, «reparar todos los desperfectos lo antes posible, ya que existe una contrata para ello y presupuesto asignado», y lamentó su «falta de rigor» por asegurar en respuestas a cuestiones formuladas al pleno por su partido, que «la subsanación de las deficiencias se acomete con actuaciones inmediatas, en cuanto se detecta cualquier anomalía o disfunción, tratando de reponer el adecuado servicio público deportivo en el menor tiempo posible». «Creemos que esa respuesta no se ajusta a la realidad. Porque de lo contrario el accidente de una trabajadora en el Velódromo Lluís Puig se podría haber evitado», censuró.

Gil también anunció que exigirá explicaciones del accidente de la trabajadora, el motivo que ocasionó su caída y si en la sala donde ocurrió había daños pendientes de reparar conocidos.