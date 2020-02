El PP tilda la medida de "chapuza" y C's cuestiona a Grezzi

La remodelación de la calle Colón es un tema de altísima sensibilidad. Y la oposición cargó poco después contra las medidas.

El edil especialista en temas de movilidad en el PP, Carlos Mundina, se centró en lo que, considera, van a ser las consecuencias: «provocará el colapso del centro histórico» asegurando que «va a suponer el aislamiento del centro» y recordó que la decisión «no tiene el consenso de residentes y comerciantes». En definitiva, cambios «chapuceros, que no van a mejorar ni la seguridad ni la movilidad». Ni siquiera para los peatones «porque no se mejoran las aceras». Augura, pues, que «barrios como Pla del Remei, Sant Francesc, Gran Vía o Russafa podrían convertirse en ratoneras».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, lo centró en la vertiente política, al preguntarse cómo puede ser que estas decisiones las tomen «el concejal de movilidad y el cuestionado gerente de la EMT». «Es indignante que quienes han demostrado que no saben gestionar una EMT, que ha sufrido una estafa de 4 millones de euros, sean los encargados de trazar la Valencia del futuro». Y una metáfora: «Grezzi esté convirtiendo el centro de Valencia en el triángulo de las Bermudas sin ningún tipo de consenso» y echó el guante al PSPV «por su complicidad. No entendemos cómo Gómez no dice nada de las atrocidades en movilidad de Grezzi».