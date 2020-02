The Guardian sitúa al Cabanyal entre los 10 barrios más "cool" de Europa

The Guardian sitúa al Cabanyal entre los 10 barrios más "cool" de Europa

Un artículo elaborado por periodistas del periódico británico 'The Guardian' sitúa al barrio del Cabanyal de València entre los 10 más "guays" de Europa.

El artículo, bajo el nombre "10 of the coolest neighbourghoods in Europe" destaca diez estos distritos "menos turísticos" para "realmente meterse bajo la piel de las grandes ciudades europeas".

En concreto, la reseña del barrio valenciano la firma Nick Inman, quien afirma que a principios de los 2000 "el consistorio de derechas del momento se la tenía jurada al Cabanyal" porque "quería construir una nueva avenida pija sobre las pintorescas calles y demoler 1.600 casas, muchas de ellas decoradas con originales cerámicas de art nouveau".

"Fue clasificado como una área de importancia cultural, pero el distrito estaba, no obstante, amenazado con expropiaciones forzosas y destrucción, hasta que las protestas de activistas locales finalmente bloquearon el plan en los tribunales", relata Inman.

El periodista señala que "en los últimos años, el Cabanyal ha ido creciendo, pero este pedazo de ciudad auténtico se mantiene desconocido para muchos turistas".

"Pese a que hay un nuevo ambiente cosmopolitano, la personalidad tradicional del barrio está siendo celebrada por los nuevos habitantes, y las nuevas tiendas y bares que están apareciendo suelen respetar y adaprtse a la arquitectura vernácula más que a replazarla", señala.

Asimismo, remarca que es "pan comido" llegar en metro, y "agradable de explorar en bici". Entre los lugares que recomienda visitar, se encuentran los museos de la Semana Santa Marinera y el del Arroz, así como lugares como La Fábrica de Hielo o el Mercado del Cabanyal.