La reordenación de la calle Colón convence por "hacer más accesible el centro"

Una inmensa red de transporte público vestirá de autobuses rojos la emblemática calle Colón, una de las mayores arterias comerciales de la ciudad, a partir del 23 de marzo. Así lo anunció el pasado jueves Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad, al presentar el nuevo modelo del vial, un «proyecto integral de reforma, humanización y modernización de la ciudad», según esgrimió, que multiplica el número de carriles destinados a autobuses y taxis como respuesta a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y la construcción del intercambiador de la calle Xàtiva.

Una medida que no ha pasado desapercibida y ha logrado movilizar no solo a la oposición, sino a la ciudadanía valenciana, que no ha cesado en manifestar su apoyo o rechazo al nuevo plan a través de plataformas como Twitter.

María José Català, portavoz del Grupo Municipal Popular en València, anunció ayer la activación a los vocales del Partido Popular en las Juntas Municipales de Distrito para combatir lo que considera «imposiciones en movilidad» y una «política de cacicadas». Y es que, el debate está en las redes sociales, pero también en la calle. La remodelación de la calle Colón supone la ampliación del número de autobuses que prestarán servicio a los vecinos de la ciudad, pasando de 500 a 850 cada día. Una «apuesta por los servicios públicos» por parte del ayuntamiento, según Rubén Márquez, vecino de València, ante la que «no hay pegas». «Todo lo que sea colaborar para que el cambio climático no afecte a la salud me parece bien, hay que hacer accesible el centro», sostiene. Un pensamiento también compartido por Iván Salvador, que no duda en afirmar que «medidas como esta favorecen el uso del transporte público, que es mucho mejor para reducir la contaminación».

Hacen referencia a una València «colapsada» en la que se produce un promedio de más de dos millones de desplazamientos diarios. Un dato ante el que Nieves Farinós, una joven valenciana residente en Paterna, defiende que «es mejor fomentar el uso del transporte público». No obstante, asegura que «el siguiente paso es ampliar el horario de los autobuses para que la gente tenga alternativas reales de desplazamiento». «La frecuencia es horrible, esta medida no servirá de nada si no se mejora el servicio», reivindica. Alfonso Iranzo, vecino del Cap i Casal, va más allá y asegura que «las líneas de autobuses tienen limitaciones, para la gente que vive en València están bien, pero para la que vive fuera no».

Aunque reconoce que no sabe cuál sería la línea de actuación adecuada, se reafirma en la idea de que esta no pasa por «reducir el tráfico de un modo tan drástico». «Me parece bastante mal, esto puede suponer que determinadas zonas del centro a las que no se puede acceder se conviertan en guetos», concluye de forma tajante.

Por el contrario, taxistas como Miriam García se muestran optimistas ante la nueva distribución de la calle Colón. «El centro debería ser para el transporte público, nosotros trabajaríamos más y los clientes pagarían menos, pues las carreras serían más ágiles». Así, aplaude la duplicidad de los carriles de autobuses y taxis, reduciendo en uno el destinado a tráfico rodado convencional, porque «los particulares ya no podrán meterse en los carriles de autobús, la gente no los respeta».