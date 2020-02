La nueva mediana de la CV-500 dificulta el paso de una ambulancia

Las recientes medidas de pacificación del tráfico rodado de la CV-500 siguen dando de qué hablar después de que ayer por la mañana un ambulancia tuviese serias dificultades para circular a su paso por el tramo de El Saler. Con carreteras de un único carril por sentido y separadas por una mediana, ante el bloqueo generado por el atasco de vehículos y la imposibilidad de que estos pudiesen abrirle el paso, la ambulancia tuvo que cruzar la mediana e invadir el carril de sentido contrario para poder continuar con su trayecto, retrasando la asistencia sanitaria requerida.

Un hecho que se suma a una ristra de problemas derivados de las obras ya realizadas, como la imposición de dos semáforos en sustitución de la antigua pasarela aérea que conectaba El Saler con el puerto y que ocasionaron que un vehículo de ancho especial quedara encallado el pasado mes de diciembre.

Así, diversas entidades como la Asociación de Habitantes de la Albufera reclaman tanto al Ayuntamiento de València como a la Generalitat Valenciana, organismo competente de la CV-500, que «asuman responsabilidades y aporten soluciones», como manifestó Cintia Sancanuto, portavoz de la agrupación.

«Lo que pedimos es que nos escuchen antes de tomar medidas y que tengan en cuenta las advertencias que les hacemos», reclama. Y es que, desde la asociación ya alertaron de que la construcción de las medianas y el estrechamiento de los carriles podrían ocasionar que vehículos de emergencias pudiesen tener dificultades para transitar en este nuevo vial, que califican de «embudo».

De hecho, hace tan solo dos meses Sancanuto instó a Sergi Campillo, vicealcalde de València, en el desarrollo de un Pleno municipal, a que realizasen un simulacro para establecer medidas alternativas ante el colapso del tráfico. No obstante, el incidente ha ocurrido antes de que el consistorio pudiese establecer un protocolo de actuación confirmando los presagios de las asociaciones vecinales de Poblats al Sud.



«No nos hacen caso»

«No tenemos acceso a las medidas adoptadas, ya que no están disponibles para consulta pública», explica la portavoz, que añade: «las hemos solicitado a través de un registro de entrada, pero no nos dan ninguna respuesta». «Nos enteramos de las cosas una vez ya se han hecho», reclama. «Ahora nos enfrentamos a rotondas, como la de El Palmar, en la que los autobuses no pueden girar», lamenta.

En este último incidente, asegura que aunque los vehículos o la ambulancia sobrepasen la mediana e invadan el carril contrario, «esta maniobra no se podría hacer de vuelta, ya que puede poner en riesgo la seguridad y salud del paciente que traslade el vehículo de emergencias». Por ello, Sancanuto reivindica que las localidades integradas en Poblats al Sud también son València y que «no nos están escuchando». «Nuestros servicios son los de la capital, si nos siguen estrangulando de esta manera, cualquier incidente que ocurra en los pueblos nos condenará».