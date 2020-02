El reciclaje de papel y de envases se dispara un 43% en apenas dos años en València

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, presentó ayer el balance de gestión e impacto de las medidas de reciclaje impulsadas por el Ayuntamiento de València entre 2015 y 2019. El edil destacó que el aumento del reciclaje de papel-cartón y envases en un 43% en los dos últimos años supone un «salto importante» y se aproxima al cumplimiento de los objetivos de las campañas que ha impulsado el consistorio.



Desde el inicio de la legislatura anterior (2015), los residuos de papel-cartón aumentaron un 56% y los envases un 53%, mientras que la cantidad de vidrio apenas se incrementó en un 8,42%, ya que el reciclaje en este producto ya alcanzaba cotas altas. En total, el presupuesto de recogida en 2019 ha sido de aproximadamente 32 millones de euros.









Con la progresiva implantación de contenedores de residuos orgánicos desde hace tres años, la cantidad recogida ha crecido de forma exponencial, sobre todo, entre el 2018 y 2019 (un 265%). «El 70% de vecinos y vecinas de València ya pueden reciclar residuos orgánicos», destacó Campillo y anunció que «en 2020 llegaría al 100% de la población». Sin embargo, el contenedor gris (recoge los «restos», residuos no reciclables) ha registrado un descenso del 5,91%, lo que Campillo calificó de «datos esperanzadores».«Se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario por hacer campañas de información para la ciudadanía y de implementación de contenedores, y los resultados son incontestables, ya que el reciclaje se ha disparado a partir de 2017», afirmó. El vicealcalde añadió que los tres objetivos de las medidas del consistorio son reducir la producción de residuos en general, reducir los «restos» e incrementar la recogida de los que sí pueden ser reciclados.Campillo también anunció que ya se han implantado las islas de contenedores en 13 barrios y durante este año se extenderá al resto. Para ello, contactará con asociaciones de vecinos y comerciantes. «Queremos facilitar el reciclaje a la gente. No podemos pedirle que recicle si no lo hacemos fácil, los contenedores tienen que estar en la distancia adecuada», aseguró.Además, el ayuntamiento seguirá con su campaña para promover el reciclaje en las Fallas y repartirá 770 papeleras por las comisiones falleras.El vicealcalde criticó que el sistema de reciclaje español, que depende del Estado, desincentiva a la ciudadanía a diferencia de los métodos utilizados en otros países de Europa.Campillo, además, señaló el problema en la venta de los residuos reciclables, ya que uno de los principales compradores (China) ha cerrado el comercio a ciudades europeas. «Como ya no hay demanda, nos cuesta dinero que se lleven los residuos. Vamos a hacer un estudio de mercado para encontrar compradores», añadió.