Los mandamientos del Bando de Fallas

El Bando Fallero es el texto que regula lo imposible de regular: que una ciudad de gran tamaño se paralice durante equis días para celebrar su fiesta mayor. No hay ciudad que no elabore normativas especiales con este motivo, pero en València es doblemente complicado porque, al contrario que otras urbes, las Fallas se caracterizan por su carácter global. Tiene incidencia en todos los barrios y en prácticamente cualquier calle. El texto ha salido esta semana y es una especie de guía para saber qué, cuando y cómo se pueden hacer o no hacer las cosas. Un texto que, por definición, no satisface plenamente a nadie. Ni a los que le gusta la fiesta ni a los que no.

Y es que la convivencia en las Fallas está marcada por los extremos. En la parte fallera, por ese deseo de no renunciar a ninguno de los derechos adquiridos a lo largo delos años –en algún caso, con impunidad– y considerar poco menos que una afrenta cualquier cesión. Por la parte no fallera, esa hostilidad hacia toda molestia, aunque sea nimia y, por consiguiente, ese deseo de cercenar todas las concesiones imaginables sin reparar en la labor social y la importancia económica que tiene la fiesta. Cóctel de difícil digestión que se traduce en reuniones que se saldan con un teórico consenso, pero que no es más que una serie de cesiones. Y se plasma en aspectos importantes como éstos:



La gran novedad: no hay mar de plástico en la primera semana

Es la gran novedad este año: las carpas empezarán a montarse a partir del 10 de marzo escalonadamente, para que estén preparadas la noche del viernes 13. El «mar de plástico» es, seguramente, lo que peor digiere la ciudad y se ha optado por repetir lo sucedido en 2015, cuando San José caía en jueves: nada de tenerlas abiertas el fin de semana precio, el del 6 al 8. Esto generó protestas en la asamblea de presidentes y enfado por lo bajini. Seguramente, si las comisiones hubiesen sido capaces de darle contenido a estos contenedores, las cosas podrían haber cambiado. Pero la realidad es tozuda: este año tendrán actividad todos los días y no quedarán durante cinco días (de domingo 8 por la tarde a viernes 13 por la tarde) sin prácticamente ningún uso.

Dos días antes, desde el 14

Coincidiendo con el fin de semana, este año se cerrará al tráfico desde el día 14 todo el centro de la ciudad (excepto para servicios públicos, emergencias y residentes). Por contra, los vehículos de carga y descarga amplían hasta las 12 horas su posibilidad de entrar a cumplir su cometido.

Ni bicicletas ni maletas ni...

Con motivo de las «mascletaes» no se pueden estacionar bicicletas a patri de las 12 horas. Así mismo, no se podrá acceder a la plaza con ellas, ni con carritos de bebé, maletas «troley» o sillas de ruedas (que tienen su zona reservada bajo el ayuntamiento).

Prohibidos botes y botellas

Ya se advirtió meses atrás: no se podrá acceder a la plaza y aledaños con botellas de vidrio, botes de bebidas u otros objetos arrojadizos.

Tres tipos: para ver o para salir

A causa del nivel de alerta, las calles que dan a la plaza municipal se dividen en tres categorías.

Emergencia y Evacuación: Sin público (salvo, en algún caso, un poco en las aceras) y sin mesas y sillas: Sangre y Barcas, Periodista Azzati, Roger de Lauria, En Llop, Cotanda y Barcelonina.

Libres de Obstáculos: Donde se ubica el público, pero sin mesas o sillas ni coches. Plaza del Ayuntamiento, San Vicente, María Cristina, Correos, Marqués de Sotelo, San Pablo, Ribera y Paseo de Russafa.

Cinco noches (o tardes) para bailar

El concepto de verbena popular o discomóvil se permite en las noches del 7, 14, 16, 17 y 18, las cinco noches habituales de 22 a 4 horas. No se autoriza el domingo 15 a pesar de algunas protestas. Pero la creencia es que quien prefiere una verbena a vivir la plantà... mala cosa.

La verbena se puede transformar en tardeo de17 a 21 horas.

La ambientación musical en carpa o casal se autoriza para las noches del 6, 7 y de 13 a 19 salvo la noche del 15, que será hasta la una.

Como siempre, si una comisión se pasa de horario un minuto y se constata tras denuncia, se quedará sin verbenas el año próximo.

Prohibición estrella: sólo se puede beber en «zona fallera»

Es una de las grandes novedades, aunque habrá que ver si es factible su aplicación: está prohibido consumir alcohol si no es en las zonas de verbena de las comisiones y con productos despachados por ellas. Todo asentamiento con bolsas de plástico y litronas es susceptible de ser multado.

Gratis desde el día 11

Como el año pasado, la zona azul quedará desactivada del 11 al 20.

Cuatro zonas especiales

Aparte del «sálvese quien pueda», hay cuatro zonas especialmente diseñadas como aparcamientos masivos y gratuitos: Bulevar Sur desde la Fonteta al Centro Comercial El Saler; Tres Forques-Tres Cruces-Campos Crespo, Av. Aragón y Univesitat Politècnica y Maestro Rodrigo-Av. Burjassot-Menéndez Pidal-Tirso de Molina.

Horarios anti-gamberrismo

El año pasado se incorporó una nueva norma para prohibir el disparo de pirotecnia recreativa (tirar petardos y similar). La restricción pretende facilitar el descanso del vecindario pero, sobre todo, acabar con el gamberrismo pirotécnico, que se da sobre todo en esas horas. El horario de prohibición (penalizable con multas) es el siguiente

7 de marzo: entre las 2 y 7.30 horas (es decir, en la noche del 6 al 7)

8 de marzo: Desde las 22 horas

9 a 11 de marzo (ambos inclusive): De 22 a 7.30 horas (son los que no se espera que haya prácticamente nada)

13 a 19 de marzo: De 2 a 7.30 horas (es decir, en sus noches previas al amanecer de cada día)

20 de marzo: A partir de las 2 de la madrugada de la noche de la «cremà».

90 decibelios

Las comisiones (por ende, sus verbenas) deben tener limitadores de volumen hasta un límite de 90 decibelios. La Policía Local hará mediciones, ante las que puede estar presente un fallero



Dos fechas para salir

Las Fallas de Especial y Primera A y B saldrán a partir del 3 de marzo y el resto, a partir del 8.