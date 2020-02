Català habla de unas "vacaciones pagadas" y Ferri destaca la valentía

La dimisión de Pere Fuset ayer como concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, después de que un juzgado de València haya acordado la apertura de juicio oral contra él por el accidente mortal de un trabajador en los jardines de Viveros, no ha dejado indiferente a nadie y menos a la oposición. En ese sentido, la portavoz del Grupo Popular, María José Català, consideró que la dimisión temporal de Fuset son «unas vacaciones pagadas» porque no abandona otras competencias en el consistorio valenciano. Por contra, el síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, agradeció al ex concejal de Fiestas el «paso valiente» de apartarse de la gestión; y Fernando Giner, el portavoz valenciano de Ciudadanos, valoró la decisión de «adecuada».

Más en concreto, la portavoz del Grupo Popular, María José Català, consideró que el abandono temporal de las competencias de Cultura Festiva por parte del concejal Pere Fuset, «es una medida interesada, unas vacaciones pagadas, pues seguirá cobrando como edil del Ayuntamiento de València, aunque lo más sensato hubiera sido el cese definitivo de sus responsabilidades».

«Es incoherente que un concejal que está procesado por una prevaricación administrativa abandone sus competencias en Cultura Festiva y no las de Administración Electrónica y Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación», añadió la portavoz.

En estas declaraciones, Català también criticó a Compromís que entienda esta situación como «una asunción de responsabilidades políticas, cuando no es más ni menos que un estado transitorio de no ejercicio de las competencias en una de las áreas de gestión, pero ni Fuset deja de ser concejal, ni Fuset deja de cobrar un salario público, ni Fuset deja otras competencias que tenía asumidas».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, calificó de «adecuada» la decisión del todavía concejal de Compromís de renunciar temporalmente a sus competencias de Cultura Festiva y Junta Central Fallera a causa de su situación judicial. En este momento, señaló Giner, Fuset «no es el mejor representante político de nuestras Fallas», por lo que ha hecho «lo correcto».

«Entendemos que es la decisión adecuada y así lo hemos pedido reiteradamente. Precisamente el jueves pasado llevamos a la comisión de Cultura una moción para que Fuset fuera apartado de sus funciones», recordó el representante de la formación «naranja».

«Hay que esperar a que el proceso siga su curso y se aclare. Después ya veremos lo que toca hacer. Mientras tanto Pere Fuset ha hecho lo correcto», concluyó.



«No ensuciar la gestión»

Finalmente, el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, agradeció al concejal de su partido en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, que haya dado el «paso valiente de apartarse de la gestión para no ensuciarla» con el proceso judicial que le afecta. Ferri se pronunció así tras la Junta de síndics, preguntado por el anuncio de Fuset de que abandona las competencias de la Concejalía de Cultura Festiva.

El síndic de Compromís afirmó que espera que Pere Fuset pueda «volver pronto» a sus funciones, de manera que el juicio «pase pronto» y la sentencia le sea «favorable», y también expresó su apoyo al concejal de Cultura Festiva.