Madrid quiere la noria gigante que rechazó València

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos) ha hecho público que han mantenido una reunión con los promotores de la noria gigante que rechazó Joan Ribó en la Marina para expresar su deseo de acoger su instalación.

Así lo ha anunciado la dirigente de Ciudadanos en su cuenta de Twitter: "Trabajaremos para que Madrid tenga la noria más grande de Europa".

En respuesta a este mensaje, el conseller Marzà (de Compromís, al igual que el alcalde de València, Joan Ribó), replicaba en la misma red social: "Hola Begoña, creo que te has quedado corta en tu lucha contra el PoPulismo, todavía puedes prometer: Circuito urbano de Fórmula 1; la visita del Papa; Ciudad de la Luz. No olvides decir siempre: 'No costará ni un euro a los madrileños'".

En este sentido, todo indica que volverán a sentarse para buscar un posible espacio donde instalar esta infraestructura en la capital de España.

El alcalde de València, Joan Ribó, rechazó el pasado mes de febrero levantar la noria gigante de 120 metros de altura en la Marina de València. Ribó destacó que este proyecto suponía privatizar el espacio de la Marina para una noria que pretendía atraer a un millón de visitantes al año, lo que choca frontalmente con su idea de hacer una Marina para las personas con un enfoque social y cultural.

Rifirrafe entre Marzà y Villacís

La dirigente madrileña ha considerado que esta iniciativa se fue de València "expulsada por el populismo", mientras que el valenciano ironiza y la anima a que prometa también otros grandes eventos, "como el Circuito urbano de Fórmula 1 o la visita del Papa", proyectos del anterior gobierno del PP que han acabado en los juzgados.