El Mercat Central de València esquiva la histeria

La imagen distópica del centro de la ciudad se atenúa al atravesar la puerta principal del Mercat Central de València. Hay poca gente, muy poca, pero todo está abierto y el colorido casi estridente de las paradas de frutas anima la vista y levanta el ánimo en días gran grises. Como el resto de mercados municipales de la ciudad, el gran zoco intenta mantener su normalidad. Está abierto, pero con las lógicas restricciones: sólo se puede entrar a comprar, no a hacer turismo; no se permite ir a adquirir productos en grupo, sólo de forma individual. Y no está aconsejada la entrada de niños. Personas mayores, grupo de riesgo por el coronavirus, las hay. Pero son apenas perceptibles. Clientes habituales que no tienen más remedio que bajar a la calle a comprar, porque no hay quien les compre.

Los puestos del Mercat están semivacíos de gente, pero llenos de género. "Todo es fresco, del día", explica Merche Puchades, presidenta de la junta directiva del Mercat. Desde su puesto, casi en el punto cero del recinto modernista que cumplirá un siglo de vida en 2028, es evidente cómo ha bajado el bulllicio diario de una de las lonjas de productos frescos más frecuentadas de Europa para dar paso a un sosiego sorprendente. Hay clientes, pero son pocos en comparación a los que encontramos en los supermercados. "Los mercados estamos abiertos, la gente debe de saberlo. No tenemos problemas de abastecimiento, porque los mayoristas están en funcionamiento. Sólo que tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar contagios", explica Merche. Algo que, como apunta Salva Ros, el propietario de una de las clásicas trastiendas de la lonja, "la gente ya sabe por el bombardeo de información que ha recibido". "Debe quedar claro que nuestros precios son los mismos que hace dos semanas y que nuestro género es de primera calidad, como siempre", añade el dueño de Frutas Ros mientras atiende a un cliente habitual. "¿Ves? Se lleva 5 kilos de fruta, cuando normalmente se lleva 2", explica.

El Mercat sigue las indicaciones del Ayuntamiento, que hoy ultimaba el decreto para que sean oficiales. Ya se han aplicado y en cuestión de horas serán anunciadas en carteles a las entradas de todos los mercados. Como la ubicación de señales en el suelo para mantener la distancia a la hora de comprar en cada uno de los puestos. O la implementación de medidas de higiene máximas entre los comerciantes, ataviados con guantes.

"Desde el Mercat tratamos de que la gente vea esto como algo positivo", apostilla la gerente del Mercado Central, Cristina Oliete. "Es un buen momento para cocinar en casa en familia. Comprar en el mercado, ver tutoriales de cocina, y aprender a guisar comidas que teníamos pendientes", explica. A su lado, Merche asiente. Se cruza una señora mayor con la boca tapada con una bufanda y el periódico bajo el brazo camino de un puesto de charcutería.

Los pequeños comercios junto a la fachada del Mercado Central, también abiertos, atienden en cuentagotas a los clientes. El silencio sólo es perturbado por un conductor que responde irrespetuoso a un policía porque quiere aparcar de forma ilegal, tratando de aprovechar la coyuntura. Desde su coche patrulla, en la Plaza Ciudad de Brujas, cuatro agentes de la policía local, todos con mascarilla, controlan el paso de vehículos en María Cristina. Los kioskos siguen abiertos y cuenta la kioskera, también con guantes de látex, que la prensa se ha vendido más que nunca.