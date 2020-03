Modepran garantiza la adopción "sin oportunismos" en la cuarentena

Pasear al perro alivia las preocupaciones cotidianas y distrae la ansiedad ante la epidemia del coronavirus, un enfermedad que las mascotas ni la padecen ni la transmiten. Por eso, la opción de salir junto a nuestros perros y nuestros gatos durante el confinamiento se ha convertido en una garantía para no ser multado -en València ya han puesto 14 denuncias por no respetar el estado de alarma-. Algunos de sus dueños han llevado al límite esta posibilidad y han puesto en alquiler sus mascotas en diferentes plataformas de internet, con una cantidad que oscila de entre 10 a 20 euros, para franquear las limitaciones impuestas por el Gobierno. Algunas de estas notificaciones rezan: "Alquilo perro para pasear durante la cuarentena. Se alquila podenco para correr durante la cuarentena y evitar ser multado en València". En ese sentido, la presidenta de Modepran -la protectora de València-, Amparo Requena, asegura que estos hechos son "denunciables y no se pueden consentir".

En la otra cara de la moneda también se encuentran anuncios en los que se exponen: "¿Tienes miedo a pasear a tu perro por el coronavirus? No te preocupes, yo lo paseo sin que tengas que moverte de casa".

En ese sentido, el centro municipal de adopción de animales de València, gestionado por Modepran, también garantiza la adopción "sin oportunismos" durante el estado de alarma y anuncia que no ha habido abandonos durante el confinamiento. Este centro cuenta con más de 500 animales, unos 300 son perros y los 200 restantes son gatos. Asimismo, ahora las adopciones y las acogidas se gestionarán a través de las redes sociales y los teléfonos y los trabajadores y coordinadores del voluntariado autorizados serán los que entreguen los animales en el domicilio con las medidas de seguridad correspondientes y sus garantías porque "es un buen momento para crear un ese vínculo fundamental con los animales porque vamos a pasar mucho tiempo en casa y creo que las mascotas mejoran nuestra vida. Las personas, a través de la adopción, podemos proteger a los animales para que tengan una vida nueva", apunta la presidenta de Modepran.

Asimismo, Amparo Requena pone énfasis en que van a elevar la exigencia a la hora de ceder a la adopción: "No vamos permitir una adopción masiva por el hecho de que solo se pueda salir a pasear durante la cuarentena con las mascotas porque los perros y los gatos no son cosas", concluye sin dejar de recordar que el estado de alarma permite el paseo de mascotas acompañadas de una sola persona, siempre con trayectos cortos para hacer sus necesidades.