Soy Talento Solidario fabrica 1.000 mascarillas por cada 50€ de donación

La comunidad de SoyTalentoSolidario se creó a finales de marzo y en menos de 3 días ya habían reunido a más de 50 talentos solidarios que en este momento están cosiendo mascarillas, cada uno desde su casa. El 80% de estos talentos solidarios están en Valencia aunque la comunidad ha crecido tanto que en unos días empezaron en Bizkaia, Almería, Castilla y León y Alicante también.

Costureros principiantes, apasionados o expertos siguen inscribiéndose en la web www.soytalentosolidario.com para coser estas mascarillas. El equipo de de SoyTalentoSolidario se encarga de gestionar la recogida y entrega en coordinación con instituciones públicas.

El crecimiento de talentos ha vuelto a suponer un agotamiento del material. La generosidad de las aportaciones económicas personales supuso poder realizar 4.000 mascarillas más, ya que por cada 50€ hacen 1.000 mascarillas. Ahora buscan de nuevo poder llegar a 4.000 más, comprando más material para que sus talentos sigan fabricando mascarillas. "Tenemos ilusión, pasión y talentos preparados para producir más, pero necesitamos aportaciones económicas".

La recaudación de fondos se realiza a través de una plataforma de crowdfunding (GoFundme) mediante donaciones a partir de 2€. Cualquier granito de arena solidario para apoyar esta causa sin precedente significa mucho, cosiendo, aportando o compartiendo esta iniciativa nacida en Valencia.

Estas mascarillas no son para el personal sanitario y tienen como objetivo priorizar el material homologado para el personal médico. Las mascarillas fabricadas por la comunidad de SoyTalentoSolidario tienen como objetivo ayudar a disminuir la propagación del virus así como proteger a los más vulnerables "haciéndoselo un poco más complicado al virus". Se destinan a residencias de mayores, de jóvenes y centros sociales, o a los colectivos que hayan comunicado su necesidad en el apartado de la página web. Se fabrican gracias al tejido no tejido (TNT) que envía SoyTalentoSolidario a su comunidad en toda España (material recomendao por el Ministerio para su fabricaicón), para aquellos que no disponen de telas en sus casas. Para aquellos que cuentan con material, lo hacen con telas 100% algodón para que los destinatarios de estas puedan luego usarlas y lavarlas a 90º.

Este proyecto nos ha permitido descubrir la solidaridad sin límites de los valencianos y crear relaciones con PYMES locales valencianas que no hubiéramos conocido en otras circunstancias, como aquellas a las que hemos comprado el material para esta primera semana de fabricación.

SoyTalentosolidario

SoyTalentoSolidario es una comunidad que une y reúne el talento solidario de España para las causas más relevantes. Se trata de una comunidad que evoluciona en base a las necesidades de las causas más importantes del país. La primera causa con la que han empezado ha sido el COVID19 que requiere el apoyo de toda su comunidad y en cuanto mejore la situación, evolucionarán hacia otras. De hecho, las organizaciones pueden ya compartir sus necesidades y causas con las que quieren que SoyTalentoSolidario se involucre hoy y mañana.

SoyTalentoSolidario nace en Valencia entre una abuela y su nieta Alison. Su abuela parisina había venido a Valencia para descubrir las fallas hace más de un mes y sin fallas se quedó. Además unos días antes del confinamiento empezó a presentar los síntomas coronavirus. Cada día se levantaba con la angustia de preguntarle cómo estaba y verla cada día con menos fuerzas. Gracias a las recomendaciones del personal sanitario al cabo de más de 10 días mejoró su estado. Desde entonces y como para muchos de nosotros, sus días de confinamiento significaba levantarse cada mañana a leer y ver noticias, recibir investigaciones y de todo tipo de fuentes de información€ en unos días parece que todos nos hemos vuelto médicos, abogados y periodistas.

Frente a la impotencia e pasividad común y global con la que Alison y su abuela no podían convivir más, se miraron una noche, y decidieron empezar a fabricar mascarillas.

En una noche el proyecto estaba listo y 24h después compartido con Nerea, compañera de ilusiones y sueños que se unió al proyecto para liderar la parte institucional que requiere SoyTalentoSolidario. Nerea y Alison se conocieron trabajando juntas hace 2 años– Alison con más de 8 años en Marketing en diferentes multinacionales y países y Nerea con una trayectoria profesional orientada a la sostenibilidad social y ambiental. ¡La colaboración perfecta para emprender este proyecto! Lo hacen durante cada madrugada, noche y fines de semana del confinamiento, despertando la solidaridad de los valencianos para esta primera causa de muchas otras, hacia las que su comunidad evolucionará.