La reina Fa cumple 20 años

Nació en València el vetusto zoo de Viveros. Ahora, en Bioparc pervive con salud en un espacio que recuerda la sabana africana en la que vivieron sus antepasados. Ayer pudo celebrar una edad que la convierte en anciana.

Una superviviente nata y todo un símbolo de cambio. La particular abuela del Bioparc. Ayer fue el cumpleaños de «Fa», la leona que es historia en el parque. Es, junto con la pareja de hipopótamos, la última superviviente de los animales que llegaron al Parque de Cabecera procedentes del zoo de Viveros, aquel espacio que, en su momento, cumplía su papel pero que era inasumible en los tiempos modernos de bienestar animal. «Fa» es, además, «valenciana», pues nació en cautividad en el recinto felizmente clausurado de Pla del Reial.

Los responsables de Bioparc no pudieron organizar un acto público. El parque permanece cerrado. Pero no le faltaron regalos y el «cumpleaños feliz». Que un león llegue a las dos décadas tiene mérito incluso en cautividad. No consta que haya más que casos muy contados en toda Europa. Y Fa resiste el paso del tiempo y lleva la ancianidad con elegancia. Con sus achaques, pero en su particular residencia de ancianos, donde vive con la pensión de viudedad. Durante diez años convivió con Keops, el emblemático macho del parque, y ocupaban una parcela que recrea la sabana africana, separados del llamado «grupo reproductor» formado por cuatro hembras y Luango. Fa y Keops no tuvieron hijos porque ella llegó esterilizada ?al convivir con su hermano en Viveros, se había optado ya en su momento por impedirle tener hijos para evitar las camadas procedentes del incesto-, pero su existencia fue plácida durante los años que convivieron. Keops falleció a finales de 2017 y, desde entonces, «Fa» vive en solitario. Por eso, hoy en día es la abuela mimada. Y veinte años no es nada.