El ayuntamiento impulsa la permuta de Tabacalera y las construcciones en Penya-Roja

El Grupo Popular ha solicitado en la Junta de Portavoces que se retire del Orden del Día del Pleno del Ayuntamiento, que se celebra el próximo jueves, el punto en el que se propone la aprobación provisional de una nueva documentación sobre la modificación puntual de la ordenación urbanística de Tabacalera. Esta modificación permite a la empresa que urbanizó Tabacalera recibir y construir dos edificios residenciales en otras tantas parcelas catalogadas como educativas y zona verde en el barrio de Penya-Roja, una permuta a la que se oponen los vecinos de la zona, muy enfadados con el equipo de gobierno municipal.

La portavoz popular, María José Catalá, ha advertido que "esta modificación puntual tiene que volver a ser aprobada por el Pleno porque en su momento el gobierno municipal de Ribó y el PSPV hizo una tramitación chapucera, sin contar con un dictamen preceptivo de la conselleria Cultura al tratarse de un Bien de Relevancia Local (BRL), y de manera precipitada para dar curso a la recalificación que elimina suelo escolar y dotacional para hacer viviendas en el barrio de Penya-Roja".

Catalá ha pedido al gobierno municipal de Compromís y el PSPV que no aproveche el estado de alarma para aprobar un acuerdo urbanístico, que está relacionado con la recalificación en el barrio de Penya- Roja, cuando los vecinos no pueden intervenir en el Pleno para mostrar su disconformidad. "En el Grupo Popular estamos en contra de esta recalificación, y pensamos que, por su transcendencia y oposición social, no debería llevarse a Pleno en este momento cuando los vecinos no pueden defender su postura contraria", ha resaltado.

El Partido Popular de la ciudad de Valencia se ha opuesto a la recalificación que quiere llevar adelante el alcalde y sus socios del PSPV para para construir 65 viviendas, en 10 alturas, en las calles Penya- Roja y Río Escalona y otras 78 viviendas, en 13 alturas, junto a las Naves de Cross, que los vecinos quieren que se mantengan como suelos dotacionales públicos, escolar y zona verde.