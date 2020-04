Aumenta la población de moritos en el Parque de la Albufera

Hice una visita hace tiempo al Tancat de la Pipa, una zona de reserva enclavada en el Parque Natural de la Albufera de Valencia cerca del puerto de Catarroja. Por el carrizal me alegró ver una gran bandada de moritos, cuya denominación científica es Plegadis falcinellus. El nombre de su género, Plegadis procede de la palabra griega plegados que significa "hoz", en alusión a la forma curvada característica del pico de estos ibis. Y el nombre de la especie falcinellus, es el diminuvo de la palabra latina "falx", que también significa "hoz". Un ave de pico largo y curvado propia del trópico, de África, fundamentalmente. Hacía unos 30 años que el morito no aparecía por el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Algunos moritos fueron abatidos por cazadores furtivos. Según me informaron fuentes de la zona.

Descripción

Su plumaje, en general, es oscuro. Es zancuda, que tiene las zancas muy largas, adaptadas a la vida en zonas pantanosas. Color pardo rojizo iridiscente. Frecuenta humedales costeros. Mide unos 66 cm., de largo. El culmen de su pico mide unos 14 cm. Se le ve con mucha frecuencia por los cultivos de los arrozales por las cercanías de la Albufera.

Hábitat

En humedales diversos, lagunas someras, carrizales, embalses.

Espectro trófico (alimentación)

Su dieta se basa en insectos adultos y sus larvas. Escarabajos acuáticos (Hydrophilus piceus) (Coleópteros), saltamontes (Ortópteros), ala, vaina. (Tricópteros), del griego pelo, ala. Frigáneas tipo mariposas nocturnas, lombrices (anélidos-oligoquetos), y un largo etcétera.

Las poblaciones de estas aves, -según he observado por los carrizales y cultivos de arrozales del Parque Natural de la Albufera-, han proliferado bastante. Se pueden ver bastantes bandadas de estas aves. En la fauna europea hay un pequeño ibis, -el morito-. Los cazadores furtivos también abatieron algunos ejemplares, precisamente en este momento en que se ha vuelto a conseguir que el morito críe en España, concretamente, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Así que esto querría ser una especie de llamada bastante angustiada a los cazadores para que ellos desde dentro, desde sus circuitos, divulguen, recuerden que quien quiera llamarse cazador debe tener muy claro, muy claro, muy claro el Libro Rojo de las Especies Protegidas, y debe saber que pierde su noble nombre de cazador si hace una tropelía de este tipo.