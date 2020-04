Desescalada: Estos son los circuitos de "running" para València a partir del sábado

Un total de 16 circuitos han sido habilitados en València para poder correr en todas partes de la ciudad a partir del próximo sábado. Así lo ha confirmado la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, quien ha destacado que "de esta forma se podrá retomar la práctica deportiva con todas las medidas de seguridad y en sintonía con las medidas anunciadas por el Gobierno de España que permiten la práctica de actividades físicas al aire libre que no impliquen contacto personal, dentro del desconfinamiento de la epidemia de Coronavirus en València y para no perder el espíritu de València Ciudad del Running.

La concejala ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" para seguir "las recomendaciones que garanticen la práctica segura de deportes individuales al aire libre, reduciendo al mínimo los posibles riesgos de contagio".

La creación de estos circuitos pretende implícitamente evitar que se congestione la principal arteria de deporte popular de la ciudad, el circuito 5K y recomienda recurrir a los circuitos de proximidad.

Los nuevos trazados se ubican en zonas de huerta en barrios como Campanar, Benicalap y Torrefiel; entre Alboraya y la Politécnica o la Punta.

También se podrá correr por el Paseo Marítimo o la arena de la orilla de las playas urbanas.

Otros de los espacios son La Marina, la Ronda Norte y Sur, la avenida Blasco Ibáñez hasta la fachada marítima.

También se habilitan parques como el de Marxalenes, Parc Central, Oeste y Lineal de Benimámet.

Así mismo, hay un recorrido que atraviesa el centro de la ciudad y bordea la plaza del Ayuntamiento.

Y a todos estos hay que añadir el mencionado circuito 5k del Jardín del Turia, construido por la Fundación Trinidad Alfonso, que será de una sola dirección, en sentido hacia la desembocadura del río, mientras que el recorrido de vuelta será por la marginal derecha según se mira desde el mar. Ambos estarán convenientemente señalizados.

En total serían 45 kilómetros de recorridos a elegir.

Adelantamientos, agua, viento, ropa...



En cuanto a la distancia que cabe mantener, Pilar Bernabé ha indicado que "como mínimo debe ser de cuatro metros" y "el aconsejable es de 10". "En caso de que no se vaya a adelantar al corredor de delante, se recomienda situarse en un lateral para evitar estar en línea recta respecto a su espalda", ha puntualizado.

Asimismo, ha indicado que es preferible "no utilizar las fuentes públicas por lo que aconseja que todas las personas lleven su propia agua". Por otra parte, ha remarcado que "no está permitida la práctica de actividades en zonas de uso común tales como los parques biosaludables, de fitness o de mobiliario urbano". En esta línea ha advertido que se recomienda que "no se hagan ejercicios que supongan estar tumbado en el suelo ya que estos pueden realizarse en casa".

Pilar Bernabé ha pedido que "se extremen las precauciones en días con mucho viento, ya que estas condiciones atmosféricas facilitan la propagación del virus a través del aire". En relación con la ropa deportiva, ha manifestado que es aconsejable "dejarla en una bolsa antes de entrar en casa y no volver a utilizarla sin antes haber sido lavada para realizar ejercicios físicos en sus domicilios".

Por último, ha incidido en "la importancia de cuidar y proteger al máximo el sistema inmunológico personal como barrera de contención frente al virus, por lo que se desaconseja una práctica excesiva de ejercicios físicos que pueda debilitar dichas defensas".

