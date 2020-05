El cobro del IBI y las obras de Colón disparan la tormenta política

El segundo Pleno de la era de estado de alarma disparó ayer la crispación entre el Govern del Rialto y la oposición, hasta el punto de que el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, tildó de mentirosos a los concejales de PP, Cs y Vox por asegurar en el hemiciclo que el Ayuntamiento de València está cobrando el IBI a la ciudadanía en un momento en el que muchas familias no pueden afrontar el pago. Sin embargo, el concejal del PSPV-PSOE, replicó que el impuesto se ha cargado en las cuentas de quienes lo tenían domiciliado (tras un aplazamiento de un mes), pero que los titulares tienen la opción de devolver el recibo y abonarlo sin recargo hasta el 30 de junio. El otro tema que la oposición sacó a la palestra fueron los trabajos de remodelación vial de la calle Colón, que consideran que son innecesarias en este momento de crisis. Al mismo tiempo, entraron en cierta contradicción al reprochar al consistorio el bajo nivel de ejecución de inversiones. El 4,8 % a estas alturas del año, según el PP, 8 de 170 millones, según Ciudadanos.

La portavoz del PP, María José Catalá, reprochó al alcalde Ribó que con 5.000 personas más en el paro y 1.000 autónomos de baja «y su receta es pasar el IBI». «Su falta de empatía social, eso sí que es distancia social con el sufrimiento de la ciudad», dijo.

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, dijo que el Ayuntamiento va a tener 158 millones en las cuentas «de nuestros ciudadanos para atender el IBI». «Me parece que es un esfuerzo que muchos no van a poder a hacer. Le hemos pedido que esperase y no lo han hecho. No había ninguna necesidad de que la cuenta del banco se quede tambaleando», lamentó.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Gosalbez, también lanzó reproches con dureza al alcalde. «Ha girado hoy el IBI a los valencianos, aunque se pueda aplazar. ¿Esa es la política social que predican? Usted les sigue sangrando con su subida de impuestos», dijo.

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, replicó con dureza los argumentos de la oposición. «Ustedes no hacen más que decir mentiras sobre el cobro del IBI. Es mentira que hoy sea obligatorio. A partir de hoy (por ayer) puede pagarlo, pero no significa que esté obligado. Se ha aplazado. Hoy salen los primeros recibos, pero lo pueden pagar hasta el 10 de julio. Están mintiendo. Serán responsables si alguno paga porque los están engañando. Si le llega el recibo lo puede devolver y se pagará más tarde sin recargo. No digan más mentiras», insistió.

Colón, sin respuesta

Sobre la calle Colón, los ataques de la oposición no tuvieron respuesta del alcalde. Catalá dijo que le daba «rabia» escuchar al gobierno que toman medidas como las de Colón «porque ahora hay menos tráfico». Giner le recordó al alcalde que gestionar «es priorizar, y falta muchísimo», por eso considera que priorizar «no es la calle Colón, no tiene sentido». Y Gosalbez pidió que se dejen de obras «que no demandan los valencianos, como la calle Colón, la plaza del Ayuntamiento o la plaza San Agustín».