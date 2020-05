Todos los partidos, excepto Vox, crearán una comisión de reconstrucción en València

Todos los partidos del Pleno del Ayuntamiento de València se han sumado hoy al acuerdo para constituir en siete días una comisión de reconstrucción para la ciudad por la covid-19. Todos menos Vox, que se ha abstenido, en un debate en el que no ha aportado ni una sola propuesta ni enmienda, como sí han hecho PP y Cs. La comisión aprobada contará analizará las causas de la actual crisis y propondrá soluciones a corto plazo, al margen de las 66 que ya pactaron con el equipo de gobierno de Joan Ribó hace unas semanas.

PP y Cs se han sumado al acuerdo con Compromís y PSPV, pero antes han tenido importantes reproches al equipo de gobierno, algunos sobre la propia crisis y otros que poco tenían que ver, como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. El PP ha logrado que el equipo de gobierno aceptara 7 enmiendas parciales, mientras que han rechazado otras dos, las mismas a las que han dicho no a Ciudadanos.

El más enojado en el debate ha sido, precisamente, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, que se lamentaba que el equipo de gobierno no quería dar voz «a toda la sociedad civil que quiera participar en la comisión de reconstrucción sin que pase el filtro de los grupos políticos» y que el presupuesto incluyan ya este año una partida específica para combatir los efectos de la covid. Pero tanto el alcalde Joan Ribó como el portavoz de Compromís, Carlos Galiana, le han recordado a Giner que sí podrá participar toda entidad que se acuerde entre los grupos y que es necesario un plan de trabajo «porque si no la comisión podría colapsarse».

La portavoz del PP, María José Catalá, pese a su apoyo a la comisión, ha exigido que no sirva «para blanquear la actitud del alcalde o cualquier otra persona» y ha anunciado que la primera persona que van a pedir que comparezca es la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Mientras, el representante de Vox, José Gosálbez, ha exigido que se retiren los fondos destinados para la emergencia climática y se destinen al coronavirus, algo que el resto de grupos rechaza.

La vicealcaldesa Sandra Gómez, portavoz del PSPV, ha explicado los tres ejes que debe tener la comisión: «Una ciudad más saludable, ganando espacio público y en condiciones de seguridad; en segundo lugar el reto de no dejar a nadie atrás, vamos a sufrir una segunda gran crisis económicas, la segunda en 12 años, con un drama para el empleo juvenil o la discriminación de las mujeres; en tercer lugar tenemos que poner fuerza al motor económico, darle liquidez y soluciones a las empresas».

Carlos Galiana, portavoz de Compromís, ha señalado que la comisión tiene que trabajar «conjuntamente» porque «es una oportunidad», por lo que ha pedido responsabilidad al resto de los grupos asumiendo que no tienen «carta blanca» en la gestión de esta crisis y ha recordado unas palabras de la líder del PP en la que se ofrecía a trabajar con lealtad por la ciudad. En ese sentido, el alcalde Joan Ribó, dirigiéndose a Catalá, le ha dicho que ningún partido «ha de renunciar a su posicionamiento ideológico, pero tenemos que encontrar puntos en común para avanzar, pero no lo alcanzaremos elevando la tensión dialéctica», a lo que la portavoz del PP ha replicado «lealtad no es sumisión», frase que pronunció el president Ximo Puig.

Catalá ha vuelto a sacar al debate la ausencia del alcalde en la reunión que decidió la cancelación de las Fallas, por lo que Galiana ha replicado: «El alcalde ya salió de la ópera; salga usted de la opereta».