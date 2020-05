La peatonalización de la Plaza está hecha "por profesionales del diseño", según Ribó

Los trabajos de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento se prolongarán unos días más y, probablemente, no finalicen hasta final de semana, aunque la concejalía de Mobilitat Sostenible no da plazos cerrados. De igual modo, la nueva línea C1 de la EMT, que se estrenó la semana pasada, no será hasta ésta cuando inicie su recorrido transversal por la plaza del Ayuntamiento, que es la principal característica del servicio, pues es el único de la red de la empresa municipal que recorrerá de norte a sur la plaza consistorial. Hoy se evaluará probablemente con el Comité de Seguridad si es posible iniciar el trayecto mañana.

Los trabajos en la plaza del Ayuntamiento siguen a un ritmo frenético. Tan solo la parte norte de la plaza tiene ya el aspecto definitivo, con esas jardineras con tonalidades verde pastel que tanta controversia han generado, pues no son pocos los vecinos que consideran que rompen con la estética. Lo cierto es que la plaza carece desde hace años de uniformidad, y las reformas realizadas a lo largo de las últimas décadas no le han sentado nada bien, como aquel mármol rojizo de la época del PP que es una auténtica pista de patinaje cada vez que llueve.

El nuevo verde que imperará en los maceteros y jardineras de la plaza, se mezclará con el rojo de las baldosas y en junio llegará también el nuevo asfalto rojizo a las zonas peatonales. Sobre las críticas a la estética de los maceteros, Joan Ribó dijo ayer que está hecho «por profesionales del diseño», para agregar que hay a gente «a la que le gusta una cosa, y hay otra a la que le gusta otra». También dijo que a la gente a la que no le gusta la peatonalización, «tampoco le gusta eso». «Pero lo importante para la inmensa mayoría de la gente es que la plaza deja de ser una rotonda y se peatonaliza. En su momento haremos la urbanización definitiva», subrayó.