València recupera otro de sus edificios emblemáticos: El Chalet de los Periodistas

Tres años y medio después de que el Ayuntamiento de València impidiera que el inmueble perdiera la protección como edificio emblemático para ser demolido y construir en su lugar un edificio de ocho alturas, el conocido como Chalet de los Periodistas de la margen derecha de la avenida de Blasco Ibáñez se encuentra en pleno proceso de rehabilitación para reacondicionar y dar uso a la histórica casa. La Asociación de la Prensa de València encargó al arquitecto Enrique Viedma la construcción de 33 chalets en la citada avenida. Los 19 de la margen izquierda siguen en su sitio, mientras que trece de los catorce de la derecha fueron derribados en los años 60 y 70 para construir bloques de viviendas. Solo sobrevivió el ubicado en el número 16.

La rehabilitación del conocido inmueble la está efectuando el despacho de arquitectura de València Mar Plus Ask Arquitectos, que ha realizado trabajos en Porta de la Mar, Russafa y la Plaza de la Merced en la ciudad de València, aunque también en Palma de Mallorca y en Berlín. El despacho nació de la colaboración entre Mar Vicens y el danés Ask Anker Aistrup.