Benimaclet rechaza edificar una nueva residencia de estudiantes junto a la huerta

Las dos entidades más representativas de Benimaclet, la Associació Veïnal y la plataforma Cuidem, han alegado conjuntamente contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del entorno de la Alqueria de Serra, donde una empresa privada quiere edificiar una residencia de estudiantes en la parcela donde estaba ubicada la antigua fábrica de leche "El Prado", hoy un lugar abandonado.

La Associació Veïnal de Benimaclet y la Plataforma Cuidem Benimaclet se muestran "contrarias al intento de edificar en zona de huerta protegida", y por ello han presentado alegaciones al proyecto que está tramitando la concejalía de Desarrollo Urbano, que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez.

Ambas entidades explican que han tenido conocimiento que la Concejalía de Desarrollo y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de València ha admitido a trámite una propuesta de modificación puntual del PGOU presentada el 25 de julio de 2019 por la mercantil Momentun Real Estate. La solicitud tiene por objeto el cambio del actual uso industrial de la parcela situada en la calle Alquería de Serra n.º 131, por unos nuevos usos: residencial comunitario, dotacional educativo y dotacional socio-cultural, con el fin de implantar una residencia de estudiantes con una edificabilidad de 19.000 m2.

El expediente ha sido enviado a la Consellería de Política Territorial, Obras Publicas y Movilidad, así como en el resto de administraciones afectadas, para dar cumplimiento al trámite inicial de la evaluación ambiental y territorial estratégica. Las dos entidades vecinales, que también han pedido que no se ejecute el PAI Benimaclet Nord en las condiciones aprobadas porque consideran que tiene un "exceso de edificabilidad", consideran que la finalidad última de la modificación puntual en la parcela de la calle Alqueria de Serra "es la de dar satisfacción a los intereses especuladores del promotor, Momentum Real Estate, quien a su vez representa los de HMC-Europa Real Estate, un fondo de capital riesgo norte americano".

El AVV y Cuidem Benimaclet consideran este hecho "gravísimo, consecuencia directa del gran error que se cometió al clasificar esta parcela como urbana de uso industrial en el PGOU vigente de 1988". "La opción más lógica habría estado dejarla fuera de ordenación y clasificar los terrenos como suelo no urbanizable, como el resto de parcelas adyacentes, única situación jurídica compatible con la protección de L'Horta Nord donde se emplaza", señalan en su escrito.

Así ambas entidades se oponen porque la parcela se ubica fuera de la Ronda Nord, red primaria que constituye el umbral entre la ciudad y la huerta protegida. "La parcela está rodeada de suelo no urbanizable protegido, calificado como "Huerta de Protección Especial Grado 1", es decir, del más alto valor. Recuerdan que junto a la parcela se encuentra la Alquería de Serra y el cementerio parroquial de Benimaclet, ambos BRLy de claro carácter rural.

Además, este cementerio es el único de la ciudad que no ha sido absorbido por la trama urbana, el único que está aún en medio de l'Horta. En ese sentido, recuerdan que según el artículo 42 del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprobó el Reglamento que regula las prácticas de Policía Sanitaria Mortuoria, los cementerios de nueva construcción tendrán que tener un perímetro de protección de 25 metros sin ningún tipo de construcción y un segundo perímetro de 225 metros dentro del cual solo se permitirán viviendas unifamiliares, explotaciones agropecuarias e instalaciones industriales no alimentarias. "Considerando los anteriores parámetros como los idóneos para la regulación de los usos que rodean un cementerio, la modificación del planeamiento para construir una residencia de estudiantes con uso residencial comunitario carecería de justificación", explican.

También se muestran molestos con la concejalía de Urbanismo por "ignorar" la propuesta que hizo Benimaclet és Futur, documento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de València celebrado el 26 de abril del 2018 sin ningún voto en contra y que forma parte de la Estrategia Integral Participativa de la ciudad (línea de actuación 18) para clasificar la parcela como suelo no urbanizable protegido.

También alegan que la modificación no está basada en el interés general de la población y también que la parcela objeto de cambio de uso está clasificada en el PGOU como suelo urbano, pero atendiendo a aquello dispuesto a la ya citada Ley del Suelo, los terrenos no han adquirido en ningún momento la condición jurídica de solar y se encuentran en situación básica de suelo rural. "Visto que su urbanización no se ha producido treinta años después de la aprobación del PGOU y que los accesos a la parcela y sus frentes se encuentran sin urbanizar y conectados con los caminos de su enclave rural, resulta razonable cuestionar si la clasificación de suelo urbano es la más idónea para la parcela o si en cambio, como en el presente texto se propone, se evidencia la necesidad de cambiar la clasificación del suelo a no urbanizable y mantener el carácter rural que presenta a día de hoy", argumentan.

Por todo ello solicitan que no se apruebe la modificación puntual del PGOU y que se abra "un periodo de reflexión e intercambio de propuestas con las entidades vecinales para establecer todos juntos (administración y ciudadanía) qué sería la afectación más oportuna". Al tiempo exigen que se se paralicen todas las actuaciones administrativas referidas al mencionado procedimiento administrativo hasta que se llegue a un punto de consenso.