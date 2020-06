La Comisión de Reconstrucción acaba en bronca por rescatar a Alfonso Grau

Cuándo, cómo y de qué forma sacar adelante una nueva ciudad tras los problemas generados por la crisis del Covid 19 se transformó ayer una bronca de primera categoría a colación de la revisión de la historia reciente de València. Viene a cuento de que Ciudadanos presentaba una propuesta para que los ex alcaldes de la ciudad comparecieran en la Comisión de Reconstrucción. Atender, de alguna forma, a la voz de la experiencia de Fernando Martínez Castellano, Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas.

La idea ha quedado de momento en suspenso no ya por la abstención de Vox, sino porque el PP se negaba a presentar, en sustitución de Rita Barberá, a quien fue durante años su número dos, Alfonso Grau. Una idea que planteó el propio alcalde Joan Ribó y que contó con la firme, en toda la expresión de la palabra, oposición de María José Catalá.

«Rita Barberá es quien más tiempo ha gobernado la ciudad. Es insustituible. El valor de la comparecencia son las personas que han estado al frente del ayuntamiento» fue la explicación del Partido Popular. «No tiene sentido buscarle un sustituto». La interpretación que consideran el resto de grupos es que la figura de Alfonso Grau se le atraganta al actual grupo popular, que desde la llegada de Catalá trata de mostrar una imagen de renovación absoluta.

Fuentes consultadas en diferentes grupos señalaban que ni la idea de traer alcaldes o sustitutos, o la propia aparición del nombre de Alfonso Grau, estaba planteado con «maldad». Incluso en Ciudadanos señalaban que ellos no sugerían necesariamente a una persona en concreto como «sustituto» de quien no compareciera (extensible a Rita Barberá y a cualquiera de los otros tres).



Veinte años de estrecha relación

La relación de Alfonso Grau con Rita Barberá fue extensísima durante todo el periodo en el que ambos compartieron labores de gobierno desde julio de 1995 (cuando se constituyó el primer gobierno con mayoría absoluta popular) hasta marzo de 2015, cuando las investigaciones judiciales del caso Nóos llevaron a Grau a presentar la dimisión. Vivieron juntos los momentos de esplendor y los de caída de la marca PP Valencia.

El plan B habría sido remontarse en el tiempo y echar mano del siguiente teniente de alcalde, Francisco Camps. Con el mismo resultado. No estuvo en la mesa quien ejerció esa posición adjunta, casi de manera accidental, los últimos meses de legislatura, Alfonso Novo.



Pérez Casado, Clementina y...

Y la decisión se convirtió en arma arrojadiza por parte del equipo de gobierno. Así, la titular socialista, Sandra Gómez, apelaba a que «de acuerdo con el reglamento, en sustitución de Rita Barberá debería comparecer Alfonso Grau o Francisco Camps», por lo que llegaba a la conclusión de que «la portavoz del PP parece que se avergüenza del pasado y ha bloqueado la comisión. No se trata de una cuestión de partidos, sino institucional. Es una pena que, porque renieguen de su pasado, la comisión no pueda escuchar a otros alcaldes que pueden venir a dar su experiencia». En alusión, textualmente, a «Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas», pero no a Fernando Martínez Castellano.

El portavoz de Cs, Fernando Giner, cuyo grupo había formulado la propuesta, se mostró «muy satisfecho» de que la iniciativa «haya salido adelante con un amplio consenso», pero no fue especialmente crítico con sus compañeros de bancada de oposición. Tan sólo habló de que «será una sesión histórica que debe representar la voluntad de consenso y de aprendizaje de todos los miembros de la corporación».



«Una foto nada agradable»

Más allá de su abstención, el edil de Vox Vicente Montañez habló de «una discusión que se ha producido entre el equipo de Gobierno y el PP por una foto nada agradable para los populares, ya que evocaría imágenes de su pasado de corrupción y alto endeudamiento».

Catalá, aparte de la condición de «insustituible» de Barberá, señaló que una vez abierta la posibilidad de ampliar los comparecientes, «sería muy importante contar con la opinión de quienes tienen la máxima responsabilidad en la Comunitat Valenciana de la desescalada y la reconstrucción», por lo que pidió las intervenciones de la consellera de Sanidad, Ana Barceló; de Igualdad, Mónica Oltra; el conseller de Economía, Rafa Climent, y de Hacienda, Vicent Soler. Al respecto, y como contraataque, recordó que que la directora de Salud Pública no asistió «dando la espalda a la ciudad de València». Los consejos sectoriales también serán escuchados.