Un Orgullo sin desfile pero con reivindicación en València

La concejala de Igualdad, Lucía Beamud, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña municipal 'València: molt més que Clòtxina i Xufa' con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB+, con la que se pretende "ayudar a superar discriminaciones y estereotipos" y "reflexionar sobre los derechos de las personas trans y las limitaciones que pueden encontrar". La campaña incluye una web, un circuito de carteles MUPI, 2.000 carteles para remitir a entidades e instituciones, una playlist de música en Spotify y nueve nuevos bancos pintados con el arco iris. Además, según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, "este año hemos hecho un esfuerzo especial y tendremos cuatro autobuses de la EMT que darán visibilidad a la campaña para mitigar así las consecuencias de las limitaciones de los actos públicos".

Debido a la pandemia, este año no se celebrará el gran desfile del Orgullo por las calles de la ciudad, pero los promotores de la campaña han buscado la fórmula de que la reivindicación esté en la calle. El 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo para reivindicar la libertad de cualquier persona a expresar libremente su orientación sexual o identidad de género. "De manera especial, este año queremos canalizar la reivindicación reflexionando respecto de los derechos de las personas trans y las limitaciones que pueden encontrar en su proyecto de vida", ha explicado Beamud. "Nuestra campaña nos quiere llevar hacia una nueva normalidad que no debería considerar 'normal' el binomio masculino y femenino. Es por eso que ofrecemos una campaña positiva, fresca, con sentido del humor. Una campaña arraigada en referentes populares, pero que nos haga reflexionar. Que nos ayude a ver que no todo es blanco o negro, azul o rosa, fuerte o débil, masculino o femenino€ que en Valencia hay algo más que clòtxina y xufa, que nos hace enriquecernos con su diversidad. Que podemos mostrar lo que somos y lo que sentimos sin ser discriminados".

Así, aunque la manifestación y la fiesta del día del Orgullo han tenido que cancelarse, se ha puesto en marcha, desde hoy hasta el 28 de junio, la web valenciaorgullosa.com que reunirá las diferentes actividades públicas o del tercer sector en torno a esta celebración, un circuito de carteles MUPIS en la ciudad con el lema de la campaña, 2.000 carteles DIN A3 de diferentes modelos para remitir a las entidades e instituciones, una playlist de música en Spotify de celebración LGTBI y nueve nuevos bancos pintados con el arco iris en el puente de las Flores y la plaza Patraix. Además, cuatro autobuses de la EMT llevarán por las calles de València el mensaje de la campaña.

En la rueda de prensa de presentación de la campaña municipal 'València: molt més que Clòtxina i Xufa', con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB+, la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, ha apuntado que, aunque "está siendo complicado mantener las acciones y actividades del Orgullo 2020 con toda su intensidad, dadas las limitaciones que impone la pandemia de la covid-19, como cada año el Ayuntamiento de València quiere sumarse y ofrecer una campaña que dé visibilidad e impulso a diversas acciones inclusivas". El objetivo es "ayudar a superar discriminaciones y estereotipos, implicando a la ciudad en la defensa de los derechos y libertades de todas las personas: que Valencia sea una ciudad orgullosa del Orgullo".

"Este año hemos hecho un esfuerzo especial por visibilizar la campaña y tendremos cuatro autobuses, cuando normalmente los años anteriores teníamos un solo autobús, que son el 6, el 60, el 90 y un cuarto autobús que rotará entre las distintas líneas para mitigar así las consecuencias de las limitaciones de los actos públicos", ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. El edil ha señalado asimismo que desde los canales de comunicación de la EMT se difundirá toda la información relativa a la campaña.

En la rueda de prensa también ha participado Federico Reina, creador de la campaña, quien ha indicado que "era una reto hacer un Orgullo en el confinamiento". "No queríamos utilizar nada del confinamiento", ha comentado Reina. "Queríamos algo colorista, festivo, que jugara con símbolos valencianos. Se trata de dos símbolos que representan los órganos genitales, la clòtxina y la xufa, que son palabras simpáticas y amables, con las que decir que el Orgullo es algo más que hombres y mujeres".