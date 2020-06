Ración de paella en Wall Street

Entre análisis y cotizaciones del Down Jones y el Nasdaq, la paella se hace un hueco. Especialistas en la economía, brokers profesionales o aficionados han tenido la oportunidad de hacer una parada en el camino para profundizar en los secretos del plato valenciano y su receta original. «Cómo lograr el dominio de la paella incluso en una cocina pequeña» es el reportaje aparecido en el Wall Street Journal –diario de información general, pero especializado en economía– dedicado al plato emblemático valenciano. Bajo el prisma de la neoyorquina Sofía Pérez, establece una comparativa entre el plato y la historia del siglo en España.

«Tradicionalmente, la paella valenciana consta de arroz de grano corto, cocinado a fuego abierto sobre una sartén plana, llamada también paella, con pollo, conejo, tomate, garrofó –unas alargadas y cremosas habas– ferradura –judías verdes– y azafrán. (...) ¿Se puede cocinar una paella sobre leña ardiendo en una pequeña cocina de Queens. No si quieres evitar la visita del departamento de bomberos. Pero eso significa sacrificar el ahumado conocido como socarrat». También recuerda las dificultades que tiene cocinar la receta original en Estados Unidos por razones como obtener conejo fresco.

La periodista recuerda cómo dio a conocer la receta de sus padres «y a pesar de llamarlo Paella de la Familia Pérez, una forma de dejar claro que no significaba que fuera una interpretación clásica, un instagramer me contestó que podía haberlo llamado fish and chips». En el ensayo se hace referencia al World Paella Day y al clinic desarrollado por el chef Rafael Vidal en la urbe estadounidense. quien destaca que «la versatilidad de la paella es una bendición».

La parábola de la política

«La paella se transformó en los ochenta de un humilde plato regional, nacido en los campos de arroz del sureste de España, en un símbolo nacional que más adelante logró su propio emoji» y hasta le establece un símil político de unidad: «Esta llamativa comida de un solo plato hace reúne a todos. Exactamente la imagen que el gobierno quería transmitir en un tiempo en el que los movimientos políticos separatistas empezaban a destacar en sus extremos».

Y es que el Paella World Day se debate entre dos realidades: la puesta en valor internacional del plato típico y la elaboración de verdaderos atentados a la receta original. Una apología, por un día, del «arroz con cosas» atendiendo, precisamente, a esa imposibilidad de obtener todos los ingredientes. En la foto del reportaje, más allá de un inconveniente pimiento rojo, la receta parece bastante cercana a la realidad, pero ante la imposibilidad de encontrar garrofó se recurre a unas convencionales habas, mientras que se obvia la carne de conejo, que no está, ni de lejos, en la cultura culinaria estadounidense. Con todo, la presencia en un altavoz internacional es celebrado por el concejal de Turismo y presidente de Visit València, Emiliano García. «las páginas de prensa internacional son imprescindibles para consolidar la imagen de la ciudad como destino de referencia y contribuir a reactivar la industria turística. Es para sentirnos orgullosos de proyectar nuestro potencial gastronómico y nuestra cultura más autóctona de la mano, también, de uno de nuestros maestros paelleros de referencia, Rafa Vidal que viajó a Nueva York para celebrar el World Paella Day desde el restaurante de José Andrés. Es la forma de mostrar al mundo la autenticidad del destino València».