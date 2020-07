La Universitat Popular de Benicalap acogerá clases de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas

La Universitat Popular de València acogerá el próximo curso 2020/21 clases de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas en las aulas del centro de la Universidad Popular de Benicalap. La iniciativa es fruto de un acuerdo entre ambos instituciones que permitirá ofrecer, en el marco del proyecto UP, una opción más de formación, la posibilidad de incorporar nuevos perfiles de alumnado a las actividades y dinámicas culturales de la UP y facilitar, a quien lo desee, el paso de las clases de iniciación de los centros UP a una formación reglada.

Las clases de la Escuela Oficial de Idiomas, dependiente de la Conselleria de Educación, se desarrollarán en un aula del centro UP Benicalap (en la calle Luis Braille), que ha sido objeto recientemente de una reforma integral, que lo ha dotado de espacios comunes y aulas muy amplias.

Isabel Lozano, concejala de Servicios Sociales y presidenta de Universidad Popular, afirma que «arraigados en los barrios, ofreciendo servicios a la ciudadanía ajustados a las necesidades, tratando de dinamizar espacios para el encuentro intergeneracional y multidisciplinar, las universidades populares son un activo, un recurso que da valor añadido en nuestros barrios y mejora de manera efectiva la vida de las personas».

Iniciación, en 22 sedes

La Universidad Popular de València ya imparte, desde hace años en su programación anual, inglés de iniciación, con carácter no reglado, en sus centros de Ayora, Benicalap, Benimaclet, Benimàmet, Cabanyal, Carpesa, Las Casas de Bàrcena, Castellar-l'Oliveral, Ciutat Vella, El Palmar, La Torre, Malvarrosa, Marxalenes, Morvedre, Nou Moles, Orriols, Pinedo, Rovella, Russafa, San Isidro, San Marcel·lí y Trafalgar. Se trata de una actividad diferente a la reglada, que permite un «aprender por aprender», con unas metodologías participativas y lúdicas, que facilitan, a muchas personas que no buscan una acreditación, el aprendizaje del idioma, además de abrir el acceso a toda la programación y actividad sociocultural de UPValència fuera de las aulas.

Las clases de inglés del EOI en el centro de UPBenicalap serán en horario matinal: de 9:30 a 11:30 h y de 11:45h a 13:45 h, y se impartirán los niveles 1C1, 1B1, 1B2 y 1A2. Las clases impartidas en el Instituto de Educación Secundaria de Benicalap continuarán en horario vespertino.