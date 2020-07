Adiós a una persona extraordinaria

Un funeral íntimo, con apenas 25 personas en la sala (pandemia obliga) sirvió ayer de despedida al concejal de Hacienda Ramón Vilar, cuya figura, sin embargo, recibió el homenaje de cientos de personas que pasaron por el tanatorio a lo largo de la tarde del domingo y ayer por la mañana. Fue una despedida serena, de profunda emoción y una enorme tristeza, por lo inesperado del desenlace y también por el personaje, al que nadie dejó de elogiar tanto por su compromiso político, como por su afición al Levante UD. Amigos del partido, del grupo municipal, compañeros del equipo de gobierno, políticos autonómicos, amigos, familiares y aficionados del Levante, quisieron estar en esta despedida.

Precisamente, ayer fue visible en el tanatorio la gran delegación del club granota, encabezada por su presidente Quico Catalán, que acudió con varios consejeros y una representación de los jugadores.

«Yo creo que su familia es su levante y su política. Vilar ha sido un gran servidor, no ha entendido la vida sin servir. Era un gran levantinista y un levantinista activo, que allá donde iba tenía que decir que era del Levante y tenía que transmitir lo que sentía por ese club. Eso es lo que , sin darse cuenta, nos ha inculcado a todos. Yo llevo con él diez años en el consejo y para mi vivir con él ha sido un lujo», relataba Quico Catalán tras dar su pésame a la familia.

Preguntado por el papel histórico de Vilar, que formó parte de la fundación y la directiva que resucitó al equipo en uno de los peores momentos de su historia, Catalán no dudó en afirmar que «forma parte de la historia del club. Él no era consciente de lo mucho que ha hecho por este club, no ahora en estos diez años sino en épocas anteriores», recalcó.

«Era mi hermano, mi socio, mi maestro. Hemos estado juntos 40 años, siendo indulgentes el uno con el otro, entendiéndonos mucho. Era mi amigo. Todos los veranos nos veíamos en su paraíso ibicenco. Y además nos unían muchas cosas, los toros, el Levante, la política. Es como si me hubieran amputado un trozo de alma», dijo.

Vilar, además, «era como parecía», en lo irónico en lo socarrón, actitudes que demostró siempre en sus debates plenarios. «Era de las personas que demuestran que un toque frívolo en las cosas importantes puede ser positivo. Era un rasgo de su personalidad. Nunca perdía el sentido del humor y eso hacía que los grandes problemas que se abordan en la política salieran bien. La verdad es que lo vamos a echar mucho de menos», concluyó.

Sandra Gómez, por su parte, apenas podía contener las lágrimas al ser abordada por los medios. La portavoz socialista y vicealcaldesa de València, que estuvo acompañada de varios concejales del partido, como Pilar Bernabé y el propio Borja Sanjuán, que tomará el relevo de Vilar en la Concejalía de Hacienda, dijo que era un día muy triste para ella y « para toda la ciudad», porque «lo conocía todo el mundo, de diferentes sectores, como se ha visto en la gente que ha acudido a firmar al libro de condolencias, al que yo animo a que se acerquen para dejar su último adiós». «Nos ha dejado huérfanos a mucha gente, del Partido Socialista y de muchos ámbitos que lo respetaba mucho y lo querían mucho», precisó Gómez.



Todos los partidos

Precisamente esa capacidad de entendimiento hizo también que mantuviera una buena relación con casi todos los partidos con los que tuvo que convivir en su carrera política. Ayer, por ejemplo, quiso rendirle un último tributo una importante representación del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Marta Torrado, Carlos Mundina, Santi Ballester y otros elogiaron su figura y el trato que siempre tuvieron con él. Los dos primeros habían compartido el viernes una intensa sesión de trabajo en el Consejo de Administración de la EMT, del que eran consejeros. «Nadie se podía imaginar una cosa así», dijeron.

Y no solo del Ayuntamiento. De todos los ámbitos de la política y los partidos hubo un último elogio. El presidente de las Corts, Enric Morera, de Compromís, fue uno de los más directos en el trato. Eran familia lejana y así se lo recordaban cada vez que se veían.

«Al final la política la hacen personas y Ramón era una gran persona. Una persona amable, culta, empática, que solucionaba cosas», por eso «cuando lo veías te alegrabas». «Personas como Ramón son las que ayudan a buscar consenso, no va con la verdad preconcebida o con el insulto. Va con su verdad y con su forma de ser, que al final favorece mucho el encuentro y el diálogo», dijo Morera, quien aseguró sentir mucho la pérdida «porque estaba con una plenitud enorme para acometer muchas cochas». «Ha hecho un trabajo enorme en el Ayuntamiento de València con la deuda y la gestión eficiente de las finanzas. Es una pena ¡che!, Era de la sintonía de mucha gente», enfatizó.



Adiós de la ciudad

Y así una declaración tras otras, una opinión tras otra. Si alguien ha concitado simpatías en su última despedida ese ha sido Ramón Vilar. El alcalde de València, Joan Ribó, acudió a primera hora al tanatorio para dar el pésame a la familia y también presidió la apertura del libro de condolencias en el Salón de Cristal del ayuntamiento. Quiso expresar «en nombre propio y en el de toda la corporación municipal», el «dolor» y la «tristeza» por la muerte del concejal de Hacienda y cuarto teniente de alcalde de la ciudad, un dolor al que se ha unido toda la ciudad.