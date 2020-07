Una valenciana llega a la final de Miss Mundo España 2020

Rosa Nouvilas Costa, es de Valencia, tiene 23 años, y es graduada en Derecho, a lo que suma un curso de extensión universitaria en derechos de la mujer y otro sobre protección infantil y derechos del niño; mide 1'76 de altura, es morena de ojos pardos. Nouvilas peleará por ganar el título de Miss Mundo España que se celebrará el próximo 25 de julio en Marina D'Or.



¿Cómo llegas a la final de Miss Miss World Spain 2020?

El pasado año fui la ganadora de Miss Ciudad de Valencia, el título que lleva emparejado el premio de representar a Valencia en Miss Mundo España y yo feliz de representar a mi provincia y motivada por volver a Valencia con la corona de Miss World Spain 2020.



¿Que ha sido hasta la fecha lo más especial que has vivido?

No podría escoger solo una cosa, desde que fui seleccionada he podido acudir a muchos eventos, entrevistas, desfiles y he podido conocer a nuestro alcalde Juan Ribó. Creo que lo que destacaría de todo ello es que he podido crecer mucho como persona y abrir muchas puertas en varios ámbitos.



La salida más profesional de estos certámenes es la posibilidad de acceder al mundo de la moda ¿Te atrae?

Desde los 16 años he estado trabajando como modelo compaginándolo con mis estudios, la moda es algo que siempre me ha gustado y me ha aportado muchas cosas positivas. Este certamen te abre muchas puertas en este sector y estoy abierta a las oportunidades que puedan surgir.



Imagina que estas ante el jurado del certamen, ¿qué razones le darías para convertirte en el nuevo representante español y aspirar al título internacional?

Creo que todas las chicas que acudimos al certamen hemos estado preparándonos mucho para poder optar a esta gran oportunidad y por lo que conozco de ellas son mujeres impresionantes.

Si yo tuviera la oportunidad de representar a España me enfocaría en dar lo mejor de mí, siendo humilde y llevar una gran preparación, con trabajo y esfuerzo para dejar a España en el mejor lugar posible. Además de sentirme en cada momento muy orgullosa de representar a mi país.

Esta edición, tendréis el placer de vivir la experiencia en Oropesa del Mar. ¿Qué te parece la localización en el qué estaréis durante esa semana viviendo experiencias inolvidables?

Oropesa del Mar es un destino turístico perfecto. Entre playa y montaña, gastronomía mediterránea, grandes monumentos que visitar... Además se encuentra el mejor complejo hotelero, Marina D'Or, donde tenemos la suerte de realizar el certamen, me siento muy afortunada de poder acudir y disfrutar de todo lo que tienen.

(La entrevista continúa después de la imagen)



¿Cómo te describirías?

Me considero una persona trabajadora, disciplinada, positiva, con mente abierta, empática, creativa y respetuosa.



¿Esclava de tu preparación física?

Me gusta mucho llevar un estilo de vida saludable. Disfruto mucho practicando deporte y comiendo de forma sana, gracias a eso siempre tengo mucha energía. Desde los 10 años hasta los 16 los deportes que he practicado han sido la natación y bailes de salón, actualmente llevo una rutina en el gimnasio, salgo a correr y practico yoga.



¿Que idiomas dominas?

Castellano, valenciano e inglés. Pero me encantaría aprender muchos más.



El lema del certamen es "Belleza con un Propósito", ¿qué opinas de los que critican este tipo de concursos que dicen que solo cuenta la belleza?

Yo creo que tienen un concepto equivocado porque quizás antes el certamen no tenía este lema pero ya desde hace mucho tiempo los certámenes no solo se enfocan en la belleza externa, sino que ahora se busca una persona completa, que esté formada, con cultura, que de voz a causas sociales y que lleve a cabo el lema "Belleza con un Propósito".



¿Cómo te has preparado para el certamen de Miss World Spain?

Durante la concentración tenemos que realizar diferentes pruebas. Para la prueba de trajes regionales voy a llevar un traje de Les Barraques Carmen Asins, para mí es muy especial poder representar parte de nuestra cultura valenciana y llevar uno de los trajes de Les Barraques Carmen Asins es todo un honor, ya que trabajan de forma artesanal teniendo en cuenta cada detalle.

La prueba multimedia consiste en mantenernos activos a través de la redes sociales, desde que comenzó la preparación he estado llevando pública de forma diaria tanto por instagram (@rosanouvilas) como por la app MobStar.

La prueba de talento es algo que me encanta, estuve unos años en clases de canto y para esta prueba he preparado una canción y me hace mucha ilusión dedicársela a mi familia.

En la prueba de top model he preparado algo muy especial con el diseñador Alejandro Resta, un gran profesional con diseños espectaculares, es todo un honor contar con él para la prueba y para la gala final.

Y por último la prueba de proyecto social, la más importante, donde he presentado mi voluntariado con la fundación Soñar Despierto, fundación con la que he estado colaborando desde antes de participar en el certamen. La fundación tiene como objetivo que los niños en situación de exclusión social en residencias infantiles puedan tener una infancia lo más normal posible.

¿Te consideras una persona concienciada con el medio ambiente?

Desde pequeña en mi familia siempre me han enseñado a cuidar del mundo que nos rodea. En la universidad también estudié sobre el derecho al medioambiente y mi trabajo de fin de carrera lo realicé sobre "La ley de responsabilidad medioambiental", mientras lo estaba realizando conocí a varias asociaciones medioambientales que se dedican a la limpieza de playas (entre otras actividades) y he realizado voluntariado con ellos.