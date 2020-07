Empiezan las pruebas de coronavirus a los clientes de las discotecas de València con contagios

Con el objetivo puesto sobre los brotes en el ocio nocturno y surgidos en encuentros sociales, la Conselleria de Sanitat ha comenzado hoy a realizar pruebas PCR (las que mayor fiabilidad tienen) a los clientes que acudieron a dos discotecas de València capital durante los pasados días 23 y 24 de julio. Este miércoles, Sanitat ha confirmado otros 114 contagios en toda la Comunitat Valenciana y un nuevo fallecimiento por coronavirus.

La colaboración de la empresa, el Grupo Salamandra, ha sido total con Sanitat, tal como destacó ayer la consellera Ana Barceló, quien quiso agradecer la gestión. Así, gracias al sistema telemático por el cual los clientes de Mya y Umbracle realizan las reservas han podido contactar con los clientes que disfrutaron de una noche de fiesta los mencionados días, los días previos a detectarse varios casos entre los trabajadores de ambos locales.

De esta forma, quienes estuvieron fiesta el jueves y viernes de la semana pasada, han sido contactados para realizarse pruebas PCR para confirmar o descartar nuevos casos y rastrear con mayor precisión el alcance del brote. No obstante, las pruebas tenían carácter voluntario. En el brote de ocio nocturno en Santa Pola se hicieron 450 PCR, pero sólo se han confirmado ocho casos positivos, según informa hoy en este diario Laura Ballester.

La preocupación de Sanitat, explicó ayer Barceló, se centra en el exceso de confianza de las personas en las reuniones familiares o con los amigos. Un ejemplo. De los diez brotes detectados durante el pasado fin de semana, seis se produjeron en el ámbito social. «No nos podemos confiar -advirtió Barceló-. No podemos olvidarnos de que el enemigo invisible, que es el virus, sigue con nosotros y no distingue entre familiares, vecinos, amigos o completos desconocidos. No debemos abandonar en ningún momento la prudencia en todos los espacios donde nos encontremos».

Uno de los jóvenes asistentes a la discoteca se realiza la prueba. JMLOPEZ

