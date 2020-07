La Policía Local impone 1.267 multas desde que se decretó el uso obligado de la mascarilla

La Policía Local ha denunciado a 1.267 personas por no llevar mascarilla desde que se decretó su uso obligatorio, un dato que para el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, «demuestra que le hemos perdido el respeto a la covid-19». El edil, quien apeló a la responsabilidad, insistió en la obligatoriedad del uso de la mascarilla y en la necesidad de mantener las distancias físicas: «Debemos integrar aquello que ya sabíamos hace unos meses y que ahora parece que hayamos olvidado: cualquiera puede contagiar, cualquiera puede ser contagiado y uno puede contagiarse en cualquier situación».

Los días que concentran más denuncias por no llevar mascarilla coinciden con los fines de semana. Los viernes acumulan un total de 278 y le siguen los domingos con 230. A continuación figuran los jueves, con 207, y los sábados, con 171. «Se trata de un problema de comportamiento y responsabilidad donde no se puede criminalizar a la juventud, también hay sanciones por comportamientos de personas adultas que no se comportan con responsabilidad», dijo el concejal.

En La Marina se han registrado hasta la fecha 395 denuncias, 247 por la noche y 148 por la tarde. Los fines de semana vuelven a concentrar de nuevo la mayor parte de sanciones, concretamente los domingos, cuando la Policía Local de València ha llegado a imponer hasta 123 denuncias; le siguen el viernes, con 88, y el sábado, con 69.