Vuelve el billete sencillo de la EMT, ahora digital y con transbordo

El billete sencillo vuelve a los autobuses de EMT València, aunque de manera digital, totalmente segura y con el extra de que, por primera vez, permitirá transbordos entre convoyes de diferentes líneas. El concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentado esta mañana una nueva aplicación móvil denominada «EMTicket» que a partir de este viernes permitirá comprar billetes únicos a través del móvil, que se podrán activar en el momento de subir al bus.



Hay que recordar que el billete sencillo de la EMT dejó de ser válido como consecuencia de la pandemia de la covid-19, ya que sólo se podía conseguir en el propio bus y pagando en metálico. Como el dinero se consideró una fuente transmisora del virus y potencial gesto de contagio, se prohibió desde que se decretó el estado de alarma. Sin embargo, el billete sencillo vuelve ahora en forma de código QR (que no se puede piratear ni copiar) y con el extra de que se podrán realizar transbordos, «algo que nos habían pedido desde hace tiempo los usuarios», ha señalado Giuseppe Grezzi. El coste sigue siendo el mismo, 1,5 euros.



La aplicación móvil, desarrollada por la empresa Masavi, junto con Mastercard y el BBVA, permitirá comprar hasta 20 billetes sencillos (10 por transacción) y éstos títulos tendrán 60 días para ser utilizados por el usuario. La app móvil es sencilla y rápida, por lo que en unos breves minutos se puede configurar para adquirir los tiquets. «Este nuevo billete evitará colas a la entrada del autobús, porque no se ha de comprar ni hay retorno de monedas. Somos más ágiles y por la tanto repercute en las frecuencias y en la velocidad comercial de los buses. Además esta medida estaba contemplada en el Plan de Reconstrucción, y ya la hemos implementado», ha explicado el edil de Mobilitat Sostenible.



El billete sencillo representaba antes de la pandemia hasta un 30 por cientos de los viajes de la EMT, por lo que era muy importante para la compañía poner en marcha este sistema novedoso que utiliza, por ejemplo, la Autoridad Metropolitana de Nueva York y que se estrena en España. «Hemos ido con los mejores, como Masavi (desarrollado de ticketing), Mastercard y BBVA, para implementarlo» ha explicado el gerente de la EMT, Josep Enric Garcia Alemany, quien ha anunciado que antes de seis meses la empresa tendrá un nuevo sistema de gestión de venta y «ticketing» completamente nuevo. De hecho esta aplicación se contempla como «una solución puente de seis meses» hasta la implementación del nuevo hardware, aunque la compañía ha anunciado que no le va a costar ni un euro porque lo asumen todo los desarrolladores.





«Estamos trabajando en la licitación del nuevo sistema de venta, y antes de final de año saldrá. Supondrá una revolución para la EMT, pero esto es el inicio de nuestra revolución», ha anunciado Garcia Alemany. «Después de retirar el dinero a bordo, teníamos que ofrecer todas las alternativas posibles. La plataforma de Masavi era la que mejor condiciones ofrecía, la más rápida, sencilla y más segura. Es un billete que no se valida a bordo del autobús, es la diferencia, es un billete digital, simplemente lo has de activar y mostrar al conductor o al revisor», ha detallado el gerente. La empresa espera que en septiembre todos los autobuses equipen las nuevas mamparas de protección a los conductores, ahora en muchos casos separados del pasaje con un sistema de plásticos.Por su parte, Carlos Rodríguez, director regional de BBVA, ha señalado que es un proyecto «innovador, muy avanzado». «Pone a València a la cabeza de las nuevas tecnologías. Somos un referente de banca digital a nivel internacional y la tecnología se ha convertido fundamental en esta crisis, lo que nos ha permitido estar muy cerca de los clientes», ha explicado.EMT asegura que en la actualidad sus autobuses están al 60 por ciento del pasaje que movían antes de la crisis, «mejor que en ciudades donde se han producido rebrotes, como Zaragoza o Barcelona, pero no tanto como en Canarias, donde la incidencia el virus ha sido menor», ha explicado Josep Enric Garcia Alemany.