Las playas de la ciudad han perdido hasta10 metros en tan solo 5 años

La regresión de las playas de València no sólo se está produciendo al sur, sino también al norte, lo que pone en peligro la conservación natural del litoral y también el modelo económico de buena parte de la ciudad. Un minucioso estudio elaborado por el Grupo de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección de la Universitat Politécnica de València ha concluido que algunas playas, como la del Cabanyal-Las Arenas o la de Pinedo han perdido hasta 10 metros de línea de mar como consecuencia de los temporales de los últimos años, los efectos del cambio climático y, desde hace décadas, por las sucesivas ampliaciones del puerto. Tan solo entre 2015 y marzo 2020 la pérdida volumétrica de arena en el litoral de la ciudad (se han analizado 10 kilómetros de costa) se ha cifrado en 427.498 metros cúbicos de sedimentos, con hasta medio metro menos de arena por cada metro cuadrado en algunos puntos. De igual modo, se ha constatado un retroceso importante en el cordón dunar del Saler, en el que el impacto del temporal Gloria, la dana del pasado mes de enero, fue devastador.

Si hasta la fecha se hacía referencia a la pérdida de playas en el sur de la ciudad, el estudio de la UPV, liderado por el profesor Josep E. Pardo, demuestra que también está habiendo un importante retroceso en las playas del norte, y que no se está produciendo una recuperación del frente marítimo o, si lo hay, es muy lento e incompleto. La línea de costa se ha mantenido mejor donde había cordón dunar, como en la Gola del Perellonet, mientras que donde no existe esta barrera de protección natural (como entre la Gola del Perellonet y El Perelló), las consecuencias de los temporales han sido mucho más graves.

Ante tales evidencias, el alcalde Joan Ribó y el vicealcalde Sergi Campillo exigieron ayer que el Ministerio de Transición Ecológica ponga en marcha el proyecto global de regeneración de las playas de València, un plan cifrado en 28 millones de euros que debe extraer miles de toneladas de sedimentos de un banco de arena marino situado frente a la costa de Cullera y que permitiría recuperar una línea de costa de 70 metros, además de asegurar la fijación de esta superficie durante 55 años, según los cálculos del ministerio.

«Sabemos que hay recursos económicos en el Puerto de València dispuestos para acometer la regeneración de las playas, hoy mismo lo he podido ratificarlo telefónicamente. Estos fondos están previstos por la declaración ambiental de la ampliación norte del Puerto. El Puerto tiene los recursos, pero Costas ha de acometer el plan de regeneración, no es culpa del Puerto», aclaró Joan Ribó, que sin embargo, lamentó que la situación no es de ahora, sino los gobiernos anteriores al actual (época del PP) «no han trabajado en ello. «El Puerto tenía los recursos económicos pero no se han usado», aseguró el máximo responsable de la ciudad.

Por su parte, el vicealcalde y concejal del Parque Natural de la Albufera y la Devesa, dijo que es una actuación que no se puede demorar más. «Esperamos soluciones de quien tiene la competencia y lo hacemos con esperanzo por la ministra que está ahora al frente (Teresa Ribera). Es cierto que se están haciendo actuaciones puntuales por parte de Costas, como las de Arbre del Gos, Muntayar del Pujol y la retirada arena de la mallada Redona para regenerar la playa de la Garrofera, pero estas actuaciones puntuales no solucionan el problema», señaló.